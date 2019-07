El grande de Argentina que contrataría a William Tesillo

En medio de las malas noticias por las supuestas amenazas a William Tesillo por errar el penal que dejó por fuera a la Selección Colombia contra Chile, el ambiente del jugador estaría pensando en la posibilidad del posible cambio de país para ir a otra liga en Suramérica.

Según las versiones de prensa, el agente de Tesillo le habría ofrecido a Nicolás Burdisso, director deportivo de Boca Juniors, al futbolista colombiano, una posibilidad que se vería con buenos ojos.

Ante estos rumores, el entrenador de Tesillo en León, Ignacio Ambriz, salió a hablar y le sugirió al colombiano estar tranquilo.



"La prensa dice muchas cosas a favor y en contra de lo que es. Yo no he ofrecido a nadie, pero William debe estar tranquilo porque son rumores los que se dicen y después que pase lo que tenga que pasar. Mientras no exista un ofrecimiento sobre la mesa, nosotros esperamos que siga siendo un rumor. Las puertas se abren a muchas situaciones de este tipo y si llega el interés, pues… ¿quién no quisiera jugar en Boca?", dijo Ambriz.



DEPORTES