¿Quiénes patean los penaltis? Decisión de los jugadores

Una de las dudas que quedaron después de la derrota de Colombia frente a Chile en la Copa América, tras perder con en el desempate desde el punto penalti, fue por qué William Tesillo se hizo cargo del quinto cobro de la serie, que resultó el definitivo.

El zaguero central, que ahora, en el León mexicano, también actúa como lateral, no tiene muchos antecedentes como cobrador de penaltis. Solamente marcó un gol desde el punto blanco en primera división en Colombia, jugando para Santa Fe: se lo anotó a Rionegro Águilas, el 30 de septiembre de 2017. Y falló uno el primero de septiembre de 2013, con la camiseta del Deportes Quindío, en un partido contra Patriotas.



En México lleva dos goles, ambos en jugada en movimiento. Pero participó en tres desempates desde el punto penalti con el León, frente a Juárez, Cruz Azul y Pumas, todos en la Copa MX: en los tres acertó sus cobros.



“Eso son decisiones de los jugadores en la cancha. Son ellos mismos los que deciden quién quiere ir, es más iniciativa de ellos que del técnico”, aseguró una fuente de la Selección consultada por EL TIEMPO.



¿Y por qué no pateó Duván Zapata? El artillero del Atalanta no se ha caracterizado por ser cobrador de penaltis en su carrera. En América, en 62 partidos en primera división, nunca pateó. Y en el exterior, anotó tres (uno con Estudiantes de La Plata, uno con Udinese y uno con Atalanta) y falló dos (uno con Udinese y uno con Atalanta, frente a Roma, el 19 de enero).



El grupo tomó con tranquilidad la eliminación. Queiroz, en el camerino, agradeció la entrega y dedicación a lo largo del torneo. Tras dormir apenas cuatro horas, el equipo viajaba de regreso a Colombia al cierre de esta edición.



