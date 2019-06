Así quedaron los enfrentamientos de cuartos de la Copa América

Luego finalizar la última fecha del Grupo C de la Copa América 2019 que se disputa en Brasil, se definió quién será el rival de Colombia y cómo quedaron los otros enfrentamientos de cuartos de final.

Enfrentamientos

Brasil vs. Paraguay (Jueves 27 de junio - 7:30 p.m.)

Venezuela vs. Argentina (Viernes 28 de junio . 2:00 p.m.)

Colombia vs. Chile (Viernes 28 de junio - 6:00 p.m.)

Uruguay vs. Perú (Sábado 29 de junio . 2: 00 p.m.)



Resultados en el Grupo C:

El rival de Colombia se definió luego de que Chile perdiera 0 - 1 ante Uruguay.



Por su parte, Ecuador empató 1 - 1 con Japón.

Tablas de posiciones

Grupo A

Pos. Equipo Pts.

1. Brasil 7

2. Venezuela 5

3. Perú 4

4. Bolivia 0



Grupo B

Pos. Equipo Pts.

1 Colombia 9

2 Argentina 4

3 Paraguay 2

4 Catar 1



Grupo C

Pos. Equipo Pts.

1 Uruguay 7

2 Chile 6

3 Japón 2

4 Ecuador 1



