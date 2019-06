Así ha sido la evolución de lateral izquierdo de la Selección Colombia

Cuando Jorge Porras llegó al primer equipo de Atlético Nacional, en 1979, el técnico de la época, Osvaldo Juan Zubeldía, lo motivaba para que se ganara el puesto como lateral izquierdo. Le decía que era un “guerrero alemán”.

Al poco tiempo, Porras llegó a la Selección Colombia, primero a la que fue a los Olímpicos de Moscú y luego, a la de mayores para la eliminatoria para España-82. Carlos Salvador Bilardo, discípulo de Zubeldía y seleccionador nacional por esa época, le recordó el apodo y así, Porras quedó como el ‘Alemán’. Pero el apelativo no era gratuito: Bilardo buscaba un marcador de punta con físico europeo, en una época en la que en Colombia los que ocupaban esa posición eran bajitos. Porras medía 1,80 metros.



Lo que en esa época era una novedad, ahora se está volviendo cada vez más frecuente, que los laterales que llegan a la Selección sean jugadores de buena talla. El caso más reciente es el de William Tesillo, quien, con sus 1,84 metros de estatura, es ahora el titular en la Copa América de Brasil 2019.



El promedio de estatura en esa posición ha subido en los últimos años (véase gráfico). Incluso, en el Mundial de Rusia 2018, el DT José Pékerman puso al más alto que haya ocupado esa posición en los últimos 40 años en la Selección, Johan Mojica, quien mide 1,85 metros, aunque cabe recordar que el jugador del Girona de España terminó como titular por la lesión de rodilla que sufrió Frank Fabra, quien terminó la eliminatoria como titular y quien no es tan alto: mide 1,72 metros.



El lateral izquierdo con más partidos jugados en la Selección Colombia fue el dueño de la posición durante casi ocho años, Pablo Armero. Comenzó en la eliminatoria para Sudáfrica 2010 y prácticamente no tuvo competencia en la segunda era de Hernán Darío Gómez y en el paso de Pékerman.



Cuando su rendimiento cayó, prácticamente no hubo quién se consolidara: se improvisó a Éder Álvarez Balanta, se cambió de perfil a Santiago Arias hasta que este se ganó la banda derecha, se llamó a un veterano como Farid Díaz y se probó a Fabra, a quien la lesión lo sacó del Mundial.



Ahora, Queiroz busca otras opciones. Recién asumió puso en el circuito a Cristian Borja y ahora le dio confianza a Tesillo, quien comenzó a jugar como lateral en México. Y ha respondido.



