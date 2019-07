‘El espectáculo lo hacemos los jugadores, no el árbitro’: Vidal

El volante chileno Arturo Vidal se quejó de la labor arbitral después de que la Roja perdiese 2-1 contra Argentina en el partido por el tercer puesto de la copa América, en el que Lionel Messi y Gary Medel acabaron expulsados antes del descanso.

"Es difícil valorar al árbitro: echa a perder el espectáculo, no te deja jugar... el partido se calienta sin sentido. El espectáculo lo hacemos los jugadores, no el árbitro, esperemos que eso mejore", lamentó Vidal.

Argentina se avanzó en el partido disputado en Sao Paulo con goles de Sergio Agüero y Paulo Dybala a los 12 y 22 minutos, respectivamente, mientras que el combinado dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda recortó gracias a un penal convertido por Arturo Vidal a los 59.



No obstante, el partido marcado por las expulsiones a los 35 minutos del chileno Gary Medel y el astro Lionel Messi, quien vio la segunda tarjeta roja de su carrera, ambas con la selección argentina.

El árbitro quiere ser importante y se empieza a calentar el ambiente. Con dos jugadores menos, el partido se complica mucho más FACEBOOK

TWITTER

"El árbitro quiere ser importante y se empieza a calentar el ambiente. Con dos jugadores menos, el partido se complica mucho más. No debería pasar eso", insistió Vidal.



Este domingo se disputará en Rio de Janeiro la final de la Copa América entre Perú, verdugo de Chile en semifinales, y Brasil, que sacó del torneo a Argentina.



"Trataremos de mejorar y volver, entrenar y prepararnos para lo que viene", concluyó Vidal, quien acabó nuevamente exigido en lo físico. "Traté de jugar y no dejar el grupo. Amo mucho a mi selección y no podía faltar a este partido. Tengo harto tiempo para recuperarme".



AFP