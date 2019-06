Cuadrado, la gran duda para el debut de la Selección Colombia

Hasta hace poco, Juan Guillermo Cuadrado era de los fijos, de los imprescindibles de la Selección Colombia. Uno recitaba la nómina de Colombia y su apellido siempre estaba ahí, junto a Falcao, James, Ospina... pero ahora, al menos en el arranque de la era Carlos Queiroz, ya no es tan fijo, primero porque no estuvo en la gira por Asia, en los dos primeros juegos de Queiroz, y segundo porque el DT lo quiere, lo necesita, lo acomoda en otra posición que no es la suya. Es la gran incógnita para enfrentar mañana a Argentina en el debut en la Copa América.

Es un partido de alto riesgo en el que normalmente, Colombia apostaría por los cuidados defensivos. Pero, en los dos recientes amistosos, contra Panamá y Perú, su juego se ha volcado a proponer, en un esquema 4-3-3, y ambos los ganó.



En esos partidos, a Juan Guillermo le tocó jugar diferente, como si tuviera un resorte en la espalda que no lo deja ir tan libre al ataque. Contra Perú se exigió, pero no estuvo claro ni fino en sus pases, ni productivo en la recuperación. En los juegos de anteriores convocatorias, si Cuadrado perdía el balón, contaba con uno o dos respaldos, pero no ahora. A eso se está adaptando, a jugar en un triángulo en el medio campo. En cada amistoso jugó 45 minutos; en el primero fue reemplazado por Jefferson Lerma, uno que sí es recuperador. En el otro, por Edwin Cardona.



“Creo que el profe probó así por las circunstancias, porque Mateus estaba enfermo y Cuéllar acababa de llegar”, dijo Cuadrado después del juego contra Panamá, sin imaginar que no era circunstancial. Ya después del juego contra Perú le tocó convencerse. Queiroz probó con él dos veces en ese puesto, un indicio de lo que pretende, aunque contra Argentina, y teniendo al frente a Lionel Messi, quizá haya otro tipo de precauciones, por lo que su titularidad no está garantizada.

El nuevo Cuadrado



Cuando Cuadrado se asocia con Santiago Arias, cuando le da una mano a James, cuando tira un pase largo a Falcao, su presencia adquiere peso. Pero ahora, además, le toca estar muy aplicado, cerquita al volante central, con coberturas, recuperación del balón, abastecer a los de arriba; todo eso hace parte de las funciones que le han encargado.



En Salvador de Bahía, donde Colombia ultima los detalles para su debut, la duda recurrente es justamente esa, Cuadrado, su función, su pertinencia para el juego de este sábado. Por ahora, Queiroz parece satisfecho. “Juan está haciendo un trabajo fantástico en una posición que no es la suya. Son muy buenas la verticalidad de su fútbol y la habilidad que aporta con sus rupturas y desequilibrios”, dijo después del juego contra Perú.



Cuadrado mantiene sus movimientos, su alegría, su carrera endemoniada, pero Cuadrado es otro, le toca hacer otras tareas para encajar en el esquema de Queiroz. Por ahora es la gran incógnita para la titular. “En Juventus hice varias veces esa posición, tratando de dar lo mejor de mí, pero yo me siento más cómodo jugando por los costados porque creo que puedo disfrutar y explotar mis características”, dijo Cuadrado frente a la pregunta sobre su nuevo rol.



