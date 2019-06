Argentina se juega la vida y el honor contra la sólida Catar

Argentina se la juega a cara o sello. Su historia dice que están pasando por uno de los momentos más duros. No encuentran soluciones, su juego es una sola confusión y está al borde de quedar eliminada de la Copa América. Hoy, contra Catar, o despierta o se despide.

El equipo de Lionel Messi arrancó la Copa sucumbiendo contra la fuerza de Colombia (2-0) y sufrió para sacar un 1-1 contra Paraguay, dos resultados que lo obligan a jugarse a todo o nada contra los cataríes.



Distendidos y ajenos al rumor generado por el nutrido grupo de periodistas que sigue cada paso de la selección argentina en Brasil, el equipo calentó a media máquina el pasado viernes en los primeros 15 minutos del entrenamiento, en el estadio Beira-Rio, que estuvieron abiertos a la prensa.



En las afueras del estadio mundialista y casa del Internacional de Porto Alegre, decenas de hinchas argentinos ensayaron cantos de aliento que repetirán hoy cuando en el estadio Arena do Gremio el equipo se juegue el pasaje a los cuartos de final de la Copa.



Contra el campeón de Asia, Scaloni apostaría a un tridente ofensivo. Messi y Sergio Agüero parecen fijos, pero el tercer integrante podría ser Lautaro Martínez, recuperado tras recibir un golpe contra Paraguay, o Dybala. En el mediocampo hay más dudas y el entrenador podría optar por poner desde el arranque al experimentado Ángel Di María.



Cumplidas las dos primeras jornadas del grupo B, Argentina es colista del grupo con un punto, mismo balance que Catar, el cual tiene una diferencia entre goles marcados y recibidos más favorable (-1) que la de Argentina (-2), al haber recibido un tanto menos en su derrota ante Colombia.



De esta manera, las opciones de Argentina pasan por ganar a Catar en su último partido del grupo, hoy en el estadio del Gremio de Porto Alegre, o empatar, siempre y cuando Colombia, sin nada que jugarse, ‘ayude’ y derrote a Paraguay por más de dos goles.



“Tenemos que seguir buscando el equipo, mejorar, y no hay tiempo. No hay tiempo porque es un partido y depende de nosotros. Tenemos que ganar”, dijo un preocupado Messi por la pobre actuación que ha mostrado su selección.

Alineaciones probables

Argentina: Armani; Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Rodríguez, Paredes; Messi, Agüero, Dybala.

D.T.: Lionel Scaloni.



Catar: Al Sheeb; Correia, Al Rawi, Salman, Abdel; Boudiaf, Hatem, Khoukhi; Khalid, Ali, Afif.

D.T.: Felix Sánchez.