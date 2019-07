Vea la polémica publicación de Argentina contra el VAR y la Conmebol

La selección Argentina sigue lamentado su derrota contra Brasil en las semifinales de la Copa América 2019 y a su reclamo formal, enviado a la Conmebol, le añadió una publicación en su cuenta de Twitter oficial en la que criticó la labor desempañada tanto por el cuerpo arbitral como por el VAR en la derrota 2-0 con los brasileros.

Una de las acciones que reclama Argentina fue sobre Sergio Agüero. Sin embargo, la jugada generó dudas ya que no se alcanzó a percibir de manera clara un contacto de Dani Alves sobre el delantero. No es evidente si el lateral impidió que el atacante continúe con la carrera que llevaba o es el mismo Agüero quien pisa al defensor.



En el minuto 38 del segundo tiempo se presentó el segundo reclamo cuando Brasil ya ganaba 2 a 0. La acción en la que Nicolás Otamendi atacó la posición para cabecear, pero Arthur lo esperó y frenó en seco con su brazo a la altura del cuello del defensor central fue una jugada, que por lo menos, tuvo que ser revisada por el VAR.



Frente a esto, el árbitro de la contienda Roddy Zambrano no consultó ni fue llamado por el VAR para revisar las acciones discutidas y esto desató las críticas de todo el entorno futbolístico argentino.



