Las conclusiones de la convocatoria de la Selección Colombia

1. La base, para pelear. La Selección ya tiene un equipo base, en el que mantiene a sus jugadores referentes, experimentados. Es decir, aunque hay nuevo DT, el equipo conserva su estructura, con una nómina de peso para tener buenas expectativas en la Copa América. Tiene un arquero indiscutible, Ospina; zagueros de talla mundial, Mina y Sánchez; tiene a James, el más estelar; tiene socios, a Cardona y a Cuadrado, y tiene goleadores, Falcao y Zapata. Hay un gran equipo.

2. Retoques respecto a su primera lista. A esa estructura base, Queiroz le añadió jugadores que ya vienen teniendo recorrido en el equipo y se han ganado un lugar, caso Barrios, Lerma y el mismo Luis Díaz, que es uno de los nuevos futbolistas que prometen mucho en la Selección. Queiroz no improviso, hizo ajustes respecto al equipo que convocó recién llegó para los amistosos en Asia. Básicamente dejó afuera a Palacios, Machado, Murillo, Morelos y Villa. Además del portero Arboleda.

3. ¿Cómo suplir la baja de Quintero? Uno de los ausentes obligados y sensibles en la Selección para la Copa América es el volante Juan Fernando Quintero, que se recupera de una lesión de ligamentos, y que era el socio o eventual reemplazo de James si este no estuviera por alguna razón. Queiroz no lo pudo tener ni en su primera convocatoria, pero para suplir ese vacío apuesta por Cardona, el más parecido en términos de manejo de balón, buen pase y remate. Cardona puede ser el nuevo socio de James o su suplente.



4. La crisis en la izquierda. La lateral izquierda es la zona que más dolores de cabeza le ha dado a la Selección Colombia en el último tiempo. Después de Pablo Armero, el ex-DT Pékerman no encontró un nuevo lateral de garantías, o no han rendido o se lesionan. Por ahí han pasado Mojica y Fabra (que tuvieron una larga lesión y quizá por eso no están ahora), además de Machado. Se quedó Borja, el lateral del Sporting de Portugal, y ahora aparece William Tesillo, habitual central y quien dará una mano en esa zona.



5. En busca de la solidez en el medio. Carlos Queiroz quiere un equipo equilibrado, fuerte en zona defensiva. Pero en los amistosos en Asia tuvo problemas en el medio campo de marca, donde sus volantes no dieron todas las garantías. Sin embargo, ahí no cambió nada. Apostó por los mismos hombres, porque son los mejores que hay (Sánchez acaba de salir de una lesión) y porque seguro confía en su nivel. Es un acierto. Barrios, Lerma y Cuéllar son raspadores, Mateus le da otras opciones.



