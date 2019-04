Con goles, Duván Zapata sigue pidiendo Selección

Si bien la Copa América de Brasil arranca el 14 de junio, los jugadores que aspiran a jugarla buscan, primero, ganarse la confianza del técnico de su seleccionado para ser convocados, y uno de ellos es Duván Zapata, el delantero del Atalanta de Italia que con sus goles quiere ser uno de los llamados por el DT portugués, Carlos Queiroz.



Las cifras del vallecaucano son bien interesantes, pues con el tanto anotado el lunes pasado en el triunfo de su escuadra, 1-2, al Nápoles, se convirtió en el máximo goleador del equipo en una misma temporada, con 26 tantos (sumando todas las competencias), superando la marca que tenía Filippo Inzaghi (25 en 1997).



Zapata anotó el primer gol y asistió a su compañero Mario Pasalic para el tanto de la victoria, y quedó a un tanto del máximo goleador de la Serie A de Italia, Quagliarella (22), e igualó, con 21 tantos, la marca de Krzysztof Piatek, lo que dice mucho del rendimiento del delantero nacional.



Lo importante del momento de Zapata es que hace méritos para ser uno de los llamados del técnico del combinado nacional, el portugués, Carlos Queiroz, que disputará la Copa América de Brasil.



Y así lo reconoció en una entrevista, el domingo pasado, en la Gazzetta dello Sport. “El Mundial ya está esfumado, espero estar seguro en la convocatoria de la Selección y jugar la Copa América. El próximo mes en Atalanta será clave para meterme en esa lista”, aseguró.



Sobre su paso con el Nápoles el goleador agregó: “En mi estadía en Napolés, aprendí a resistir como futbolista y aguanté mucho. También, pude conocer personas muy especiales para mí y para mi familia. La habitación de la clínica donde nació mi hijo, Dayton, el golfo frente a mi casa, entre otras cosas”.



De 28 años, Duván Zapata no solo reconoce su gran momento, sino que se sorprende con lo que vive en su escuadra.



“Nunca pensé que Atalanta no era el equipo indicado para mí. Ser el futbolista más caro en la historia del club no representa una carga, pero sí es una gran responsabilidad”, concluyó.

