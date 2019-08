¡Llegó la montaña!: Nairo, Urán y López, a dinamitar la Vuelta

La Vuelta a España le da la bienvenida a su majestad la montaña. Serán tres días en los que la tendrá un tinte distinto. Las tres llegadas en alto invitan a no perderse nada. Jornadas ideales para que los colombianos hagan su fiesta y recuperen la camiseta roja de líder.

Este miércoles, la fracción comenzará en L’Eliana y luego de 170 kilómetros terminará en el observatorio, una dura subida de 11,1 kilómetros de extensión, con promedio de rampas del 7,5 por ciento y máximas hasta del 16 por ciento en el kilómetro seis.



El jueves la Vuelta tendrá un final en premio de montaña de tercera categoría en Ares del Maestrat y el viernes, pues se completa el tríptico con una llegada en Mas de la Costa, un ascenso de primera categoría, corto, explosivo, de 4 km y con rampas hasta del 25 por ciento.



La general no se irá a definir, pero sí se aclarará mucho. La de este jueves es la primera llegada en alto de las ocho que hay que la Vuelta y estas oportunidades no se pueden dejar pasar.



La clasificación está muy ajustada. Entre el líder, Nicolás Roche, y el 14, el italiano Fabio Aru, solo hay una diferencia de un minuto 8 segundos.



Y entre ellos dos, están los llamados a disputar el título, entre ellos los ciclistas colombianos Nairo Quintana, segundo, Rigoberto Urán, tercero; Miguel Ángel López, cuarto, y Sergio Higuita, la revelación hasta el momento, en la séptima casilla.



Nairo está a dos segundos, Urán a 8; López más atrás a 33 s e Higuita a 37. Y en la sexta casilla está ubicado el máximo enemigo: el esloveno Primoz Roglic, que cede con Roche35 segundos.

¿Ser líder? No sabemos. Vamos a intentar estar con los mejores FACEBOOK

TWITTER



“Será un examen importante y tenemos que estar bien. ¿Ser líder? No sabemos. Vamos a intentar estar con los mejores. Debemos correr siempre atentos”, dijo Quintana.



En los dos últimos años a Nairo la montaña, que fue su gran aliada, lo ha perjudicado, cuando se habla de la lucha por la general. Ha ganado etapas en el Tour de Francia 2018 y 2019, pero en los duros ascenso ha perdido el paso. Hoy, es una buena opción para cambiar esa imagen.



Urán no es un escalador puro. Es un ciclista que trata de aguantar en la subida y así quedó de segundo en el Tour del 2017, detrás de Chris Froome.



“Desde que uno esté ahí se puede aprovechar. Siempre he dicho que todo depende de cómo llegue uno a esas jornadas de alta montaña”, señaló Urán.



López es uno de los mejores escaladores del momento en el mundo. Fue líder por un día, cuando su equipo, Astana, ganó la crono del sábado sobre 13,4 km.

Miguel Ángel López. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Después de Roglic, ‘Supermán’ López es el segundo candidato a ganar la Vuelta y llega al terreno en el que tiene que sacar diferencias. Está a 27 s de Urán, a 33 s de Nairo y supera por solo dos a Roglic.



“Llegan los primeros ascensos a la Vuelta. Seguro que será una prueba para todos. Es un buen examen y deben marcarse diferencias. Hay que ver. Uno quisiera ganar, es fácil decirlo, pero hay que ir con calmita”, declaró López.



Es un día para distancia al esloveno. Una buena oportunidad para sacarlo de rueda y sacarle segundos, porque el martes en la corno individual de 36 s será su oportunidad.



¿Y los demás?

Es una buena fracción para conocer qué tienen los otros que están en la pelea: el líder Roche, Mikel Nieve, cuarto a 22 s; Wilco Kelderman, octavo a 38 s y el polaco Rafal Majka, décimo a 46 s, el mismo tiempo de Davide Formolo.



Roche sabe que será difícil mantener la camiseta roja y advirtió que los colombianos serán protagonistas de la jornada.



“Es un puerto difícil y veo un par de colombianos sacándome la camiseta. López irá por la victoria y Urán por el liderato”, señaló.



Esteban Chaves es otro colombiano que pelea. Cede 49 segundos en la general con Roche y la etapa de hoy es un buen examen para él y para conocer entre Nieve y el colombiano quién asume la capitanía del Mitchelton-Scott.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel