Meluk le cuenta... (Las selecciones de Colombia)​

Primer tema: de la ilusión a la decepción en el mundial de ciclismo. La selección Colombia élite ni sonó ni tronó. El equipazo que se llevó no salió con nada. Ni siquiera con uno de esos premios de consuelo de estar entre los cinco primeros o de quedar entre los diez mejores.

Pues nada: ni Sergio Luis Henao ni Rigoberto Urán, en su orden los llamados a pelear por el podio, pudieron. Las fuerzas no les dieron cuando el plan ya estaba cumplido: dejarlos adelante para que enfrentaran el remate de 25 kilómetros del circuito con la última subida al Igls, bajar para ascender a El Infierno (la última cuesta) y rematar hacia la meta. Pues bien. Henao, nada más empezando el Igls, flaqueó: llegó de 48 a 6 minutos y dos segundos. Urán se quedó comenzando El Infierno y terminó de 33 a 2 minutos 57 segundos. Nairo Quintana, contra los pronósticos, aguantó más que todos sus compañeros, pero las piernas explotaron en la subida final. Que Nairo haya sido el mejor del equipo, en el puesto 15 a un minuto y 21 segundos del campeón Alejandro Valverde, su socio en Movistar, es ya mucha gracia. Seguro. Él no era ninguna de las cartas que se tenían para el podio.



‘Supermán’ López –el ciclista colombiano del año por sus podios en el Giro de Italia y la Vuelta a España– estalló 60 kilómetros antes y no terminó la prueba, como tampoco lo hicieron los otros cuatro gregarios (Sebastián Henao, Martínez, Anacona y Contreras).



A la selección de Ciclismo le fue mal porque a Henao y a Urán les fue mal. Se esperaba mucho más.



La única conclusión posible, y que cae con la evidencia de la ley de la gravedad de los resultados, es que en ciclismo son buenos los colombianos, pero no los mejores. Hay que seguir reconociendo las derrotas y no cometer el error de volverlas ‘triunfos morales’ por simple nacionalismo.



Segundo tema: las ‘palomitas’ que da Arturo Reyes, el técnico ‘palomita’ de la Selección Colombia de fútbol. Obviamente aún no ha empezado ningún ‘nuevo proceso’ porque no hay entrenador en propiedad y el equipo base que dejó Pékerman (¡que ya había ‘renovado’ un montón!) seguirá siendo el mismo, pues es el mejor que hay.



Y papelones no se pasan ni jugando parqués. En esto estoy con Reyes al ciento por ciento: Colombia y él no pueden hacer el oso.



La Federación de Fútbol y Reyes hicieron convocatorias taquilleras para los empresarios en EE. UU. y demagógicas para el consumo interno. Ese cuento de que aquí se caen de maduros de los árboles jugadores para hacer fácil cinco o seis selecciones y ser campeones del mundo es delirar por fiebre de hinchas. Así que discutirle a Reyes el no llamado a Ricaurte, del DIM, que venía en caída libre por ser figura contra Patriotas; o a Diego Valdés, que este domingo puso en ridículo a Machado y Aguilar –dos de los tres defensas convocados de Nacional y que vienen jugando mal–; o a Santos Borré, que lleva un gol en ocho partidos con River Plate, pues es físico ‘ga-de-jo’. No falta el que desde ya proponga nacionalizar al artillero Germán Cano, líder goleador de la Liga local. Entiendo también que el único futbolista colombiano que hoy está en la élite mundial es James Rodríguez. Así de simple, pues, como para que nos vayamos poniendo la ropita de nuestra talla.





Meluk le cuenta...







Gabriel Meluk

Editor de Deportes

En twitter: @MelukLeCuenta