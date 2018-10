Meluk le cuenta... (El ‘profe’ Coelho)

Existe el ‘lenguaje de los doctores del fútbol’, como lo bautizó con ironía y certeza Eduardo Galeano. Se refería a las retahílas pseudocientíficas de los comentaristas llenas de rebuscados tecnicismos para demostrar especialidad, sapiencia y mayor estatus.

Pero existe también otro lenguaje en el fútbol, que bien podría llamarse el del ‘profe’ Coelho, sí, como el de Paulo Coelho: disfrazar la obviedad con frases vacías de creencia elemental que suenan a ejercicios de autoayuda fácil, de superación ingenua.



“Es necesario no relajarnos nunca, aunque hayamos llegado muy lejos” o “debemos aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo para ayudarla de la misma manera en que ella nos está ayudando a nosotros” no son conceptos ni de neoanalistas de fútbol ni de entrenadores experimentados y famosos. ¡Pero casi! Son del propio Coelho en su best seller El alquimista.



El ‘profe’ Coelho es un verdadero mago que tiene como único truco arropar con falsa inteligencia y engañosa apariencia filosófica puras evidencias y simplezas. Y eso inundó el fútbol, como ocurrió con los falsos profetas de las iglesias de garaje, como pasó con los encuentros en reuniones de liderazgo y trabajo en equipo de falsos psicólogos.



“El éxito en el fútbol no se persigue sino que se atrae, y eso se trabaja cada día”, se lo oí esta semana a un analista de la tele. Tan parecido al tristemente famoso “cuando deseas algo intensamente todo el universo conspira para que se haga realidad”, de Coelho.



Esta otra es antológica: “El fútbol es juego y el juego es lúdica y la lúdica es creación y la creación es talento y el talento es ingenio y el ingenio es la lúdica del fútbol”. Como diría Condorito: “Exijo una explicación”. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé... ¡Plop!



Del mismo libro, de un conocido experto de la pelota en los medios de España, saqué esta otra magnífica interpretación barata: “El juego te regala en la forzada postura creativa momentos irrepetibles para exponer la locuacidad lúdica (sic) y darle la oportunidad al talento de imponerse”. ¿Jumm?



De un bloguero nacional, ahora va esta maravilla: “Futbolista no es aquel que juega al fútbol. Futbolista es el que a través del arte de jugar al fútbol toca el alma y el corazón”. Además de cliché, cursi.



El estilo del ‘profe’ Coelho nos invade, como cuando nos invade el frío si no hace calor.



¡Feliz fin de puente!







Meluk le cuenta....







GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES

En twitter: @MelukLeCuenta