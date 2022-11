Mundial de Qatar sin la Selección Colombia (Meluk le cuenta...)

Dos mensajes rodaron como una cadena este fin de semana por WhatsApp. El primero, irónico, dice: “La frase del año: la Selección Colombia juega 100 veces la eliminatoria de Catar y solo se queda afuera una vez”.

El anterior Meluk le cuenta:

El otro es una mamadera de gallo genial que se ríe a carcajadas de emoticonos: “En este Mundial le vamos a demostrar al mundo que con Colombia no se juega”.



Otra vez, el humor aparece para sobrellevar una tragedia, hoy una deportiva.

Colombia perdió el transmilenio de la Copa Mundo...

Los fallos de gol de la Seleccoón. Foto: Tomadas de la transmisión del Canal Caracol

Este de Qatar, que empieza el próximo domingo, es un Mundial raro para esta tierra: es final de año, con final de fútbol local atravesada, con olor a natilla y buñuelo, con mucha lluvia y mucho frío; sin remolinos de personas cambiando monitas, sin camisetas falsificadas ondeando en las bermas, sin Colombia.



De colmo, como un puñal desollando la piel futbolera, la Selección se reúne justo ahora para jugar un amistoso contra Paraguay, el sábado, a 14 horas de la inauguración de la Copa del Mundo.



Eliminados y reunidos, el partido es un meme.



Dirán que Italia, potencia con cuatro Mundiales en su escudo, tampoco clasificó y verá dos seguidos por TV. Consuelo de tontos, pues Colombia fue a Brasil 2014 y a Rusia 2018.



Colombia es del estrato tres del balompié y perdió el transmilenio de la Copa Mundo: el directo Catar venía llenísimo. Imposible meterse ahí. Y luego se le pasó el que paraba en la estación repechaje. Un dolor de cabeza real.



Al Mundial no solo se llega en Maserati o en carro particular o en taxi. A Colombia le toca en bus, ¡ni siquiera en metro! El fútbol es un reflejo de lo que somos.



Lea también: Lorenzo, James y Falcao: el comienzo ¿y el fin?

Es por los jugadores que con Colombia no se juega en el Mundial...

Colombia vs. Guatemala Foto: Andrés

No es cierto que si se juega 100 veces la eliminatoria a Catar, solo se hubiera quedado afuera una vez.



Desde que la eliminatoria se juega como liga de primer nivel, es decir, todos contra todos a ida y vuelta, Colombia ha sido eliminada más veces de lo que ha clasificado: el 57 por ciento (4 de 7).



Es decir, si juega 100 veces la eliminatoria, 57 veces queda frita. Es un hecho, no una opinión.



Para Colombia clasificar a un Mundial es, literalmente, jugar la final del Mundial. Otra cosa es el ‘agrande nacional’, otro hecho, no una opinión.



Ahora, ¿por qué le vamos a demostrar al mundo que con Colombia no se juega en el Mundial?



Lo más fácil es insultar y despotricar de los técnicos (Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda) “por ineptos y vagos y malos” y de los directivos de la Federación por “corruptos, torcidos y ladrones”.



El periodismo demagógico existe y es sencillo. No hay ciencia en decir lo que la masa oye fácil. Pero ojo con un detalle: con esos mismos directivos se clasificó a Brasil 2014 y Rusia 2018.



Y en Brasil 2014, el Mundial más brillante de la historia de Colombia, el presidente de la Federación de Fútbol era Luis Bedoya, hoy colaborador de la justicia estadounidense por su participación protagónica en el escándalo de coimas de TV en la Conmebol, y quien, además, lideró la venta de boletería por la que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó por ‘cartelización’ en el escándalo de la reventa. Es otro hecho, no una opinión.



Y con Colombia no se juega en el Mundial por los jugadores que fallaron las opciones de gol en siete partidos.



A los hechos: Sofascore, aliado de EL TIEMPO, analizó las opciones de gol creadas y la efectividad de 28 selecciones, las 10 de Sudamérica y las 18 más grandes de Europa.



El promedio de ocasiones generadas por partido es de 13,6 y de conversión de opciones es de 12,2. Colombia ocupó el puesto 17 en oportunidades, con un promedio de 12,2, pero quedó de 22 en efectividad ¡con el 9 por ciento! Lo óptimo es tener mínimo el 16.



Eso es otro hecho, no una opinión.

Es por los jugadores que con Colombia no se juega en el Mundial...

🤔🇨🇴 Selección Colombia: Reinaldo Rueda expuso los fallos de definición del equipo durante la reunión que derivó en su ratificación. ❌⚽ Le mostramos los videos → https://t.co/pvqem3KffR pic.twitter.com/ii5Ztsswpc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 19, 2022

GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @MelukLeCuenta

