Meluk le cuenta... (Azúcar amargo)

La Vuelta España no puede dejar contento a Nairo Quintana, quien tiene que cambiar para volver a los podios. Se cometieron errores y tiene que mirar hacia atrás para dar el paso que le hace falta de mejoría. Debe repasar lo que hizo antes para definir en qué se está equivocando. Nairo no ha estado este año en el máximo nivel.

Antes de que me busquen para lincharme o vengan con antorchas a quemar esta columna, advierto que esas valoraciones, que esos adjetivos calificativos fueron los que utilizó el mismísimo Nairo en sus declaraciones este domingo desde la meta de La Vuelta en Madrid, desde su lejano octavo puesto en la general, a 6 minutos y 51 segundos del campeón.



Lean al Nairo de ayer, como siempre sincero:

“Es un día triste. No quedé muy contento. Tenemos que darle en el punto para dar este paso que nos hace falta de mejoría y nuevamente estar ahí. Nos vamos de La Vuelta con una reflexión que debemos analizar. Tendremos tiempo para pensar y mirar en qué fallamos. Nos toca hacer valoraciones. Hay que hacer ese trabajo para estar nuevamente al máximo nivel”.



Como pasó hace apenas dos meses al finalizar su segundo mal Tour de Francia consecutivo, a Nairo, no obstante su inmensa condición de ídolo, por supuesto que también le cabe crítica. A él, a su equipo, a sus tácticas, a sus planes de preparación, a su forma y a sus resultados.



Hacer una victoria de un octavo puesto gris no es para un ciclista de la talla y la hoja de vida de Nairo.



Nairo es al ciclismo lo que es España al fútbol, por ejemplo, y el que haya clasificado a la segunda ronda del Mundial de Rusia no la salvó del juicio y la desaprobación, por más que su técnico fuera despedido en la víspera de la Copa.



Ya lo dije al finalizar el pasado Tour de Francia: en medio de este ‘neoamarillismo emocional’ que nos invade, hay que aprender a perder, hay que aprender a aceptar las derrotas sin dramatizar, sin eufemismos, sin disfrazar de triunfo la derrota.



Desde julio del año pasado, Nairo lleva 14 meses malos, sin ganar, sin explosión, sin atacar, perdiendo en la montaña, recibiendo incluso señalamientos de sus jefes en Movistar, como aquel “Nairo no ha tenido progresión, ha habido una especie de retroceso”, que lanzó hace dos meses Eusebio Unzué, el director del equipo. Y no es un pecado decirlo, como tampoco lo es reprobarlo.



Mientras tanto, Miguel Ángel López selló un año sensacional al terminar de tercero en la Vuelta a España y firmar una temporada con dos podios en las tres grandes: también fue tercero en el Giro de Italia.



Para ‘Supermán’, el podio es un logro mayúsculo porque, aunque es uno de los más talentosos y fuertes escaladores, no tenía el mismo peso de favoritismo ni la condición de superestrella mundial que sí tiene Nairo.



Para seguir con las comparaciones simples, López es la Bélgica del Mundial, y su tercer peldaño en el podio es reconocido y aplaudido. Ambos, por sus trayectorias y preferencias de la prensa especializada mundial, evidentemente tenían cargas de responsabilidad diferentes.



Acabó la temporada de las tres grandes pruebas del ciclismo de ruta mundial con el azúcar de López y el amargo de Nairo, que volvió a quedarse con las manos vacías.



Meluk le cuenta....







Gabriel Meluk

Editor de Deportes

En twitter: @MelukLeCuenta