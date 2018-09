Meluk le cuenta... (Proceso)

La palabra ‘proceso’ en el fútbol se la inventaron los directores técnicos para intentar proteger su continuidad en sus cargos (y sus contratos) en la eventualidad de sufrir varios malos resultados. Esa es la verdad.

Y eso es natural y entendible. Seguro. Ellos, los técnicos, van y trabajan, tratan de dar un estilo y unas directrices, ordenan, recomiendan, analizan rivales, repasan estadísticas y datos, inventan formaciones y ubicaciones tácticas, dan instrucciones, diseñan estrategias, seleccionan el equipo, pero la esencia del fútbol es de los futbolistas.



El gran ‘proceso’ del súper Barcelona de los últimos años se resume, básicamente, en una columna vertebral de jugadores que se repite año tras año: Piqué, Busquet, Messi e Iniesta. Y a eso, súmenle, a Xavi, Dani Alves, Eto’o, Suárez, Neymar... ¡Y tantos otros!

Ese es el verdadero ‘proceso’ de todas sus copas, copitas y copotas logradas con todo lujo bajo las direcciones de Guardiola, Vilanova, Luis Enrique y Valverde...



Los técnicos van y vienen y el Barcelona no deja de ganar. ¿Serían cuatro ‘procesos’? ¿Es un solo ‘proceso’? ¡No! Son cuatro técnicos con unos jugadorazos.



Eso de los ‘procesos’ es tan, pero tan relativo. Los dos más famosos quizás sean los de Alex Ferguson en el Manchester United y el de Arsen Wenger, en el Arsenal.



Ferguson dirigió durante 27 años seguidos al Manchester y logró, entre otros títulos, 13 coronas en la Premier League y dos Ligas de Campeones de Europa. ¡Tremendo, fantástico! Debe ser el ejemplo de los defensores de los llamados ‘procesos’. Wenger, por su parte, estuvo 22 años en su puesto y apenas logró tres títulos de la Premier, el último de ellos en el 2004. Traía 13 años de lo que debe ser el ‘antiproceso’.



En las primeras siete fechas de la actual Liga colombiana, un tercio de los entrenadores ya ha sido cambiado. Siete técnicos no sobrevivieron a las siete primeras fechas. Y los dos con más tiempo de ‘proceso’ no llegan a los dos años. Diego Corredor, de Patriotas, y Miguel Ángel Russo, de Millonarios, tienen año y ocho meses en sus cargos y sus equipos hoy navegan en las aguas de la mitad de la tabla. Obvio, sus objetivos son diferentes, como sus planteles y sus presiones, y aunque Millonarios tenga hoy más puntos (10), juega a veces peor que Patriotas, que apenas tiene seis.



No hay que ser genio para saber que los cacareados ‘procesos’ en el fútbol se sostienen en los resultados. Los técnicos saben que solo con triunfos y títulos avalan su trabajo, acallan críticas y generan la seguridad general en sus ‘procesos’.





