Colombia, con 56 deportistas, lista para los Olímpicos de la Juventud

La mayoría de la delegación colombiana está lista en Buenos Aires (Argentina), para disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud, que arrancarán este sábado con una ceremonia en el obelisco, el sitio más emblemático de la ciudad.

Son 88 los integrantes del combinado nacional, de los cuales 56 son deportistas, todos prestos a dar lo mejor, a superar lo que se ganó en las ediciones del 2010 y 2014.

“Venimos a demostrar que vamos en alza, que el deporte colombiano está bien y que tenemos cantera”, señaló desde Buenos Aires, José Luis Echeverri, jefe de misión de Colombia.



En el sobrio acto del sábado, el nadador, Daniel Restrepo, será el abanderado del seleccionado nacional.



“Hay muchas opciones de ganar una medalla. Nos hemos preparado bien. Estuve 15 días en Brasil ultimando detalles”, precisó Restrepo, quien competirá en la prueba de trampolín 3 metros.

Ceremonia de Apertura 🎉

🗓 Sábado 6

🕕 18hs

📍 Zona Obelisco



¡Te esperamos! 🙌 pic.twitter.com/DZF5ViWQe0 — Buenos Aires 2018 (@BuenosAires2018) 4 de octubre de 2018

La delegación nacional se distribuye de la siguiente manera por atletas: Así va Colombia: arquería (1 deportista), atletismo (12), ciclismo (8), gimnasia (1), judo (2), Natación (5), pesas (3), lucha (2), rugby (12), taekwondo (1), tiro deportivo (1), tenis (2), triatlón (2) y squash (2).



Los tenistas María Camila Osorio y Nicolás Mejía, por experiencia, son los llamados a luchar por uno oro.



Unos 4.000 atletas adolescentes de 206 países competirán del domingo al 18 de octubre en los 32 deportes de los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires-2018, la primera vez en la historia que el olimpismo tiene a Argentina como sede. Los Juegos están imbuidos de espíritu amateur pero sin perder la esperanza los países de hallar estrellas para los próximos Olímpicos de verano Tokio-2020. Invitados especiales para asistir a los Juegos son los 12 niños tailandeses rescatados de una cueva del norte de su país en la que estuvieron atrapados del 23 de junio al 10 de julio.

Llegarán el jueves y se alojarán en la villa olímpica. Por primera vez fuera de Asia, los Juegos de la Juventud volverán a tener entre los principales animadores a China y Rusia, primero y segundo en la tabla general de medallas doradas de las dos ediciones anteriores, con 68 y 45 respectivamente. Les siguen Ucrania, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia e Italia, mientras que Argentina aspira a cosechar medallas con la delegación más grande que haya presentado hasta el momento, integrada por 141 atletas.



La ciudad capital de Argentina encaró desde 2013, cuando obtuvo la candidatura, un programa de obras para nuevos escenarios sin grandes lujos y una villa en la zona sur, a orillas del Riachuelo que desemboca en el Río de la Plata. "Pensamos estos juegos como los de todos los que quisieran ser parte. El esquema de ingresos no podía quedar sujeto a cuánto se va a pagar por una entrada", dijo el presidente del comité organizador, Gerardo Werthein, en declaraciones a la prensa el miércoles en la sede principal.



Argentina tiene escasa tradición en los deportes olímpicos puros, casi sin escenarios de atletismo ni natación, mientras proliferan las canchas de fútbol, básquetbol, rugby y hockey. Sólo ganó tres oros y un bronce en Rio-2016. Entre las nuevas disciplinas que se incorporan, tres de ellas, ciclismo BMX freestyle, escalada y karate, debutarán en Tokio-2020.

Sin elitismo

Más de 600.000 personas se anotaron para recibir su pase olímpico gratuito. La entrega se suspendió por la fuerte demanda. "Creemos que el deporte tiene que ser más barato, urbano y cercano a la gente", dijo Werthein, titular también del Comité Olímpico Argentino (COA) .



Así, no se tuvo en cuenta para la fiesta inaugural el sábado a ninguno de los grandes estadios, como el Monumental de River o la Bombonera de Boca. "Hubiese sido elitista", sentenció. La ceremonia de apertura será alrededor del Obelisco, en la ancha Avenida 9 de Julio.

El público tendrá acceso libre para ubicarse frente al palco o las pantallas en la avenida. Con la idea de borrar privilegios y personas VIP, Werthein también dijo que "los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) irán al comedor de los atletas y se servirán en la bandeja como todos".

Tokio y París en la mira

Los que llenan las bandejas a granel son los atletas a la hora del almuerzo en el gran salón comedor de la villa olímpica, en los primeros días de clima primaveral. La judoca colombiana Nikol Andrea Pencue, de 17 años, bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago-2017, competirá en la categoría de 63 kilogramos.



"Tengo ilusión de estar en el podio y también en los juegos de Tokio-2020", señaló a la AFP. "El modelo de judoca que me inspira es el de Yuri Alvear", comentó Pencue. La colombiana Alvear fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Londres-2012 y plata en Río-2016. El brasileño Alvaro Acco Koslowki, entrenador y jefe del equipo de canotaje de su país, admitió no saber nada de quiénes serán los rivales.



"Igual vamos confiados en ganar medallas", dijo a la AFP Koslowki, pionero del canotaje brasileño en la década de los años de 1980. Consultado acerca de si tiene en el equipo algún joven potencialmente candidato a Tokio-2020, respondió que no. "Ninguno podría, Tokio está muy cerca. Es mañana. Pero podría ser posible para Paris-2024. Incluso para los juegos de verano de 2028 y 2032, bien al futuro", afirmó.







