Yuri Alvear el contó a EL TIEMPO la verdad sobre su presente y futuro

La doble medallista olímpica colombiana, la judoca Yuri Avear, le confirmó a EL TIEMPO que tras su operación de menisco y de ligamento cruzado anterior da por terminada su carrera y contó a lo que se va a dedicar.

"En estos momentos todo es confuso. Tengo mucho dolor, pero tengo claro que ser deportista de alto rendimiento no es para toda la vida", dijo.



Y agregó: "Hace 11 años me operaron del ligamento de la pierna izquierda, hoy fue de la izquierda y el menisco se comprometió. Le digo adiós a los Olímpicos de Tokio, es difícil, es una recuperación complicada y que dura mucho tiempo".

Hace 11 años me operaron del ligamento de la pierna izquierda, hoy fue de la izquierda y el menisco se comprometió. Le digo adiós a los Olímpicos de Tokio

TWITTER

Alvear fue medalla de bronce en los Olímpicos de Londres 2012 y plata en los de Río de Janeiro, en el 2016, la lesión le impide ir por el oro.



"He estado en cuatro ciclos olímpicos, para nadie es un secreto que la edad influye, estoy cerca de cumplir 35 años y todo eso le dice a uno que hay que pensar en otras cosas", señaló.



La tres veces campeona mundial de la categoría de los -70 kilos del judo, advirtió que una vez recuperada pondrá en práctica todo lo que ha aprendido como atleta y profesional en deporte.



"Siempre me he inquietado por ayudarles a los que comienzan en el deporte, en el judo. Acá en Jamundí puedo hacer eso, crear un centro para que los que arrancan puedan aprender", precisó.



