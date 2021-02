¡Bomba! Yuri Alvear habría tomado una dura decisión sobre su futuro

La deportista vallecaucana Yuri Alvear fue operada de los meniscos de la pierna derecha, no estará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y está cerca del retiro de la actividad deportiva como atleta.

Alvear publicó en sus redes sociales una fotografía y adjunto un escrito que dice: “Mi carrera deportiva ha sido larga y productiva; pero en algunas ocasiones genera consecuencias!!!”.



Le puede interesar: (El fútbol argentino llora a otro campeón mundial)



La judoca fue intervenida debido a una lesión que la había venido aquejando y que no la había dejado en paz. Alvear fue sometida a una reconstrucción del menisco, operación de la que ya comenzó su recuperación.



EL TIEMPO conoció que Yuri Alvear, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de plata en las justas de Rio de Janeiro en los -70 kilos, habría tomado la decisión de retirarse del judo de forma inmediata.



Según se supo, la idea de la deportista colombiana es dedicarse a ser entrenadora, profesión en la que pondrá al servicio de los atletas que oriente lo que aprendió durante sus años como atleta activa.



La decisión de Alvear no es nueva. Desde el año pasado ha mostrado su deseo de no seguir más como deportista y dedicarse a la dirección técnica, pero en esa ocasión fue convenida por allegados de no irse del deporte.



Hace unos 15 días llegó de Japón, de donde es su entrenador, Noriyuki Ayakawa, quien se quedó en su país, tras la determinación que habría tomado Alvear.



Le puede interesar: (Juan Guillermo Cuadrado prende las alarmas: diagnóstico de su lesión)



Ante la situación, la vallecaucana habría tomado la determinación de no ir más, dejar el cupo que tenía asegurado por escalafón para los Olímpicos de Tokio y dedicarse a ser entrenadora.



Yuri Alvear es una de las deportistas que más triunfos le ha dado al deporte olímpico del país en los últimos años. A las dos medallas en las justas Olímpicas se une los tres títulos mundiales en 2009, 2013 y 2014.