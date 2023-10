Tremendo golpe: Yuberjen Martínez, sin medalla en los Panamericanos de Santiago

Yuberjen Martínez, una de las cartas del boxeo colombiano en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se quedó por fuera de las medallas luego de sufrir este martes una sorpresiva derrota.

El ‘Tremendo’ fue derrotado por el estadounidense Roscoe Colina por 4-1, en los cuartos de final de la categoría de los 51 kilogramos. Al quedar afuera del podio, Martínez, de 31 años, no pudo asegurar el cupo en los Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, Yuberjen aún tiene la posibilidad de regresar a los Olímpicos, en los que ya se colgó una plata en Rio 2016. Deberá buscar la casilla en otros torneos de clasificación.



Cabe recordar que en la anterior edición de los Panamericanos, en Lima 2019, Martínez se había colgado la medalla de plata.



"No pudimos conseguir el objetivo principal, que era clasificar a los Juegos Olímpicos, pero hay que seguir trabajando a ver qué se viene más adelante", declaró Martínez después del combate.



"Me complicó bastante. Todo el tiempo fue corre y corre y nunca se paró a pelear. Así me fue sacando ventaja", agregó.

Colombia aseguró cuatro medallas este martes

En la jornada de este martes, Colombia aseguró, como mínimo, cuatro medallas de bronce en distintas categorías. La primera en hacerlo fue la subcampeona mundial Yeni Arias, en la categoría de los 54 kg, al derrotar 4-1 a la mexicana Gloria Fernández.

Yeni Arias, deportista colombiana. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez



Cristian Salcedo, en la categoría de más de 92 kg, venció al paraguayo Marcelino Núñez, por RSC (referí suspende combate) y también tendrá al menos un bronce.



La tercera presea asegurada para Colombia es para la medallista olímpica Ingrit Valencia, en los 50 kg, al vencer 3-2 a la argentina Florencia López. Y la cuarta es para Camila Camilo, en los 44 kg, luego de superar 4-1 a la puertorriqueña Stephanie Piñeiro.

Ingrit Valencia Foto: Comité Olímpico Colombiano



