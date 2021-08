Yuberjen Martínez: indignación por el fallo de los jueces no para

Después de alcanzar dos medallas en Rio-2016, el equipo de boxeo de Colombia se marcha vacío de Tokio-2020 luego de dos últimas y controvertidas derrotas ante Japón que desataron protestas contra el arbitraje.

Yuberjen Martínez, último superviviente de Colombia, fue derrotado este martes en los cuartos de final del peso mosca (48-52 kg) por el local Ryomei Tanaka y, tras el combate, clamó contra la "injusta" decisión de los jueces.



"No sé qué vieron los árbitros en este combate (...) Yo me sentí ganador, y yo soy muy sincero respecto a mis combates", dijo indignado Martínez en la zona mixta de la arena Kokugikan de Tokio.



Pero no fue el único que se pronunció, también lo hizo el técnico Rafael Iznaga, quien criticó la decisión de los árbitros.

"Nosotros creemos que ganamos el primer y segundo asalto, no tendría que haber venido la votación en contra en el segundo. El tercero fue más complicado", consideró Iznaga.



Y agregó: "Es muy difícil combatir con la sede, muy difícil. Sentimos no cumplirle a Colombia pero realmente se nos hizo muy difícil"



La Federación Colombiana de Boxeo también se pronunció. En su cuenta de Twitter afirmó: "Orgulloso de nuestro gran @yuberjenherney1 y cuerpo técnico y médico de nuestra federación, duele perder de esta manera donde unos jueces sin criterio de justicia truncan sueños y metas, grande @yuberjenherney1, grande el Boxeo Colombiano".

