Yuberjen recibió la medalla y la plata de Mariana Pajón

El boxeador colombiano Yuberjen Martínez recibió este viernes una medalla simbólica y una donación a través de una campaña solidaria que impulsó su compatriota y triple medallista olímpica Mariana Pajón por considerar "injusto" el resultado que el pugilista obtuvo los Olímpicos de Tokio 2020.



Un polémico fallo dejó a Martínez a las puertas de la medalla en Tokio en los 54 kilogramos, pues los jueces dieron como ganador al japonés Ryomei Tanaka, a pesar de que salió en silla de ruedas del ring.



"No pensé que íbamos a tocar el corazón de tantos colombianos", expresó el boxeador luego de recibir un cheque por un valor superior a los 290 millones de pesos (más de 75.000 dólares). El dinero fue recaudado en las 8.597 donaciones registradas durante los siete días que duró la campaña #LaMedallaTeLaPoneColombia, organizada por Pedaleando por un Sueño, Fundación de Mariana Pajón.



Compartirá la donación

Yuberjen Martínez recibe la medalla simbólica de Mariana Pajón. Foto: EFE

El subcampeón olímpico en Río 2016 calificó como inédita la movilización que se produjo en su país para recaudar el dinero que hubiera conseguido si lograba la medalla en las justas en Tokio.



"Son cosas que nunca se habían visto en el deporte; hoy pasó conmigo, puede que mañana pase con otro", declaró Martínez, en conferencia de prensa. El 'Tremendo', como se hace llamar el carismático deportista, ratificó en el evento realizado en Medellín que el monto reunido lo compartirá con el resto del equipo de boxeo que participó en las justas.



"Que todo un país se haya unido en pro de mis sueños y los de mis compañeros es gratificante por todo el sacrificio que hacemos", agregó el púgil. Martínez llegó acompañado por el también boxeador Céiber Ávila, con quien espera dar próximamente el salto a la rama profesional sin desprender la mirada de París 2024, a donde irá por el oro.



Como parte del evento, los pugilistas realizaron una improvisada exhibición en un pequeño ring, al que invitaron a la bicicrocista Mariana Pajón, quien también se puso los guantes e intercambió algunos suaves golpes para aprender algo de la buena técnica de sus compatriotas.



"Estoy recargada de energía y sin ningún golpe de Yuberjen", dijo entre risas Pajón, oro en Londres 2012 y Río 2016, y plata en Tokio 2020. La laureada deportista sorprendió a Martínez con una medalla simbólica para redondear el objetivo de la campaña que lideró por considerar que los resultados obtenidos por el equipo de boxeo no corresponden a lo que entregaron en el cuadrilátero.



"No se podía quedar así porque ellos pelean para ser campeones, para llevar una medalla a sus familias y a quienes los apoyan", afirmó Pajón. Agregó, además, que más allá del orgullo que produce recibir una medalla en las justas, tuvo en cuenta "lo que había detrás: el apoyo económico que dejaban de recibir (los boxeadores) para sostener a su familia y su preparación. No era justo".



Por último, destacó la hermandad que surgió entre la delegación colombiana durante su estadía en Japón, y que la llevó a concluir que "cuando hay injusticias uno se une, así sea con deportistas de otra modalidad".



