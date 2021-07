Yuberjen superó primer obstáculo en los Juegos Olímpicos de Tokio

El pugilista colombiano Yuberjen Martínez debutó con éxito en la categoría de los 52 kilos del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras ganarle por decisión unánime el combate a Rajab Otukile Mahommed, de Botsuana, este domingo en la noche.

No fue fácil la pelea, pues su contrincante es un hombre ya con experiencia, de 24 años, nacido el 28 de junio de 1997, y quien fue medalla de oro en los Juegos Africanos del 2019.



Desde el campanazo inicial, la máquina de Yuberjen Martínez. Agresivo, pegando más y con claridad, especialmente ganchos con ambas manos para ganar el asalto inicial.



El ataque es intenso y seguido de Yuberjen, con la misma tónica se queda con el asalto.



Asalto y pelea para Yuberjen. Con él es peleando. No descansa en ataque. Mahommed hizo buena pelea.



Ahora, a Martínez le queda un camino complicado, pues en la siguiente fase se enfrentará al indio Panghal Amit, número uno en el escalafón mundial.



El ciclo olímpico que ha hecho Yuberjen Martínez ha sido efectivo, con triunfo importantes. Fue oro en los Juegos Bolivarianos, en los Suramericanos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero en la final de los Juegos Panamericanos de Lima perdió.



Perú no es un buen recuerdo para él. La pérdida de la final contra el puertorriqueño Óscar Collazo, en la categoría de los 49 kilogramos. Casi dos años después llega a los Olímpicos a pelear en una división que está tres kilos por encima.



Espera seguir avanzado para superar la medalla de plata que logró hace cinco años en los Olímpicos de Río de Janeiro.



