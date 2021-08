Yuberjen: 'No sé si los jueces estaban en YouTube o en Facebook'

El boxeador colombiano Yuberjen Martínez aún se lamenta de la pelea que perdió en su tercera salida en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras caer contra el local Ryomei Tanaka, en la categoría de los 52 kilos.

Este miércoles el boxeador se pronunció con nuevas críticas a la decisión de los jueces del combate.



"Tratando de recuperar el ánimo, me siento muy indignado por lo que ha venido sucediendo con el boxeo, un deporte de apreciación", dijo en 'Caracol radio'.



Luego, agregó: "Se me pasan por la cabeza tantos años de sacrificio, lo que he pasado, el objetivo de ganar en los Juegos, y es doloroso por jueces, que no sé qué pelea estaban viendo, si era que estaban en YouTube o en Facebook porque la pelea fue injusta nunca me sentí perdedor en los asaltos".

Yuberjen perdió en la categoría de los 52 kilos de los Juegos de Tokio. La decisión de los jueces fue 4-1.



Finalmente, comentó: "Me derrumbé porque son mis sueños, de inmortalizar este deporte, y que nos vengan a robar así es muy doloroso. Digo estas palabras con lágrimas".



