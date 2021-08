Cayó el japonés que eliminó a Yuberjen Martínez en Tokio 2020

Después de su polémica victoria contra el colombiano Yuberjen Martínez, el boxeador japonés Ryomei Tanaka perdió sin atenuantes la pelea en la que buscaba llegar a la lucha por el oro en Tokio 2020.

Los cinco jueces de la pelea dieron ganador al filipino Carlo Paalam, quien ahora enfrentará al británico Galal Yafai por el oro en la categoría de los 54 kg. Yafai venció por decisión dividida a Saken Bibossinov, de Kazajstán.



La victoria de Tanaka sobre Martínez estuvo marcada por una polémica decisión arbitral. Cuatro de los jueces dieron ganador al japonés y solo uno al colombiano, quien, sin embargo, dio los mejores golpes.



Tanto el Comité Olímpico Colombiano como la Federación Colombiana de Boxeo respaldaron a Yuberjen e incluso presentaron un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), buscando que se diera ganador al colombiano, que se repitiera el combate o que Martínez peleara en lugar de Tanaka si este último no estaba en condiciones luego de la golpiza que recibió.



Sin embargo, el TAS desestimó el recurso. "El tribunal decidió desestimar nuestras pretensiones (...) En unos días nos mandarán el fallo argumentando los motivos", dijo el presidente de la federación de boxeo, Alberto Torres, en una videconferencia de prensa.



"No sé qué vieron los árbitros en este combate (...) Di los mejores golpes y siento que ha sido algo muy injusto por parte de los jueces", clamó al bajar del ring Martínez, medallista de plata en Rio-2016.



