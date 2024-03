Yuberjen Martínez denuncia que Mindeporte le quitó apoyo económico por 8 meses

YUberjen Martínez es uno de los boxeadores más importantes de Colombia y en estos momentos se encuentra en espera de poder concretar su cupo para los próximos Juegos Olímpicos de parís. Mientras tanto, hizo una denuncia pública.

EL boxeador se alista para participar en el clasificatorio que se llevará a cabo en Tailandia para poder sellar su cupo a París.

Antes de eso, Yuberjen dio declaraciones en las que aseguró que el Ministerio del Deporte dejó de darle el apoyo económico desde hace 8 meses.

“Tuve varios problemas con la parte técnica y con el Ministerio del Deporte, porque me suspendieron el apoyo económico durante ocho meses, sin tener culpa. Fue porque sí”, aseguró el boxeador en charla con el VBar de Caracol Radio.

Yuberjen tiene una hipótesis de lo que pudo haber sucedido y se refirió a diferencias con el entrenador Rafael Iznaga.

“Ahora tenemos el derecho de ser profesionales y a la vez pelear amateur. El profe Rafael Iznaga se llenó de envidia y rabia. Mandó una carta al Ministerio diciendo que yo no pertenecía al boxeo amateur, aun sabiendo que yo había hablado con él y le decía que estaba listo para representar a Colombia. En ningún momento me negué a una competencia del ciclo olímpico. Tuvimos nuestras diferencias y decidieron sacarme del programa, a pesar de ser el que más logros le ha dado a Colombia en resultados. Si eso me lo hacen a mí, imagínese a los que recién están empezando”, dijo.

Aclaró que actualmente sí percibe dicha suma monetaria, pero la de aquellos ocho meses de suspensión se perdió.

“Cuando empecé mi carrera profesional, la ministra (María Isabel) Urrutia me dijo que me daría todo su apoyo”, dijo, pero en octubre del 2022 supo que le habían retirado el beneficio económico.

“Estoy recibiendo hoy en día, pero fueron 8 meses que perdí. De momento, esa platica está perdida. He tratado de hablar con el presidente del Comité Olímpico a ver qué se puede recuperar, pero me han dicho que ha sido muy difícil. Estamos viendo si con el programa de Embajadores podemos hacerlo. Prácticamente estoy trabajando como embajador a ver si recupero algo de ese dinero”, puntualizó.

El futuro de Yuberjen es asegurar su cupo a la olimpiada, en el campeonato mundial de Tailandia que se disputará del 26 de mayo al 2 de junio.

