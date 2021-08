'No sé qué vieron los jueces': Yuberjen Martínez

El boxeador colombiano Yuberjen Martínez perdió en su tercera salida en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras caer contra el local Ryomei Tanaka, en la categoría de los 52 kilos.

De esta forma, Colombia se quedó sin la opción de pelear por medallas en las justas de Tokio. Esto dijo Martínez.



La pelea. No nos salieron las cosas. Claro, me sentí ganador, conecté los mejores golpes. No sé qué vieron los jueces. Perdimos, luego de haber ganado los otros combates. Esto no se acaba.



El físico. No era un rival fácil, eso lo pudieron apreciar. Juzguen ustedes. Me sentí bien en los tres asaltos, no sé qué pasó.



El futuro. Cuento con la capacidad de pelear con toda la fortaleza, pero esperemos qué dice el cuerpo técnico. La idea es pelear en aficionado como en profesional.



Ganador. Conecté los mejores golpes y no sé qué vieron los jueces. Son muchos años de preparación y duele, que los jueces vieron eso, pues no me siento perdedor. No pudimos ganar, lamentablemente.



El deporte a futuro. Todos esto que se presenta va contra el boxeo. Muchas veces la puntuación de los jueces es la correcta.





