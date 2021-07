‘Sabíamos que estábamos abajo’: Martínez

Una de las cartas del boxeo colombiano en los Juegos Olímpicos de Tokio Yuberjen Martínez ganó el segundo combate en la categoría de los 52 kilos, este viernes en la noche al vencer al indio Amit. Así habló para Caracol Sports.

La pelea. Gracias a mis entrenadores que me llevan por buen camino. Sabíamos que íbamos abajo por mis compañeros que me apoyan. No era una pelea fácil, es uno de los líderes en esta categoría, pero lo vencimos.



Lo físico. Es era algo que habíamos estudiado, que él no se había preparado en el paso, pero yo sí y eso me favoreció.



El reto. Vamos paso a paso. Vamos escalando a diario y lo que se viene es muy bueno.



