Yuberjen Martínez: así fue el arbitraje en la pelea contra Ryomei Tanaka

El colombiano Yuberjen Martínez, subcampeón olímpico, cayó este martes 4-1 en un resultado polémico ante el japonés Ryomei Tanaka y quedó a las puertas de las medallas en el peso mosca en el boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Martínez ganó el primer asalto en el que sacó ventaja en los intercambios en la media y corta distancia y sacó sangre del párpado derecho de Tanaka, lo cual le dio el favor de cuatro de los cinco jueces.



Tanaka salió más agresivo en el segundo segmento; tomó la iniciativa, hirió con su recto de zurda el rostro del colombiano y se defendió bien de los golpes de respuesta para llevarse el round y comenzar a marcar el destino del duelo.



Después de seis minutos, cuatro boletas marcaban empates 19-19 y una 20-18 en favor del colombiano. En el tercer round, por lo arduo del combate, a ambos boxeadores se les notaba el cansancio. Sin embargo, físicamente se notaba más entero al colombiano que se defendía del 1-2 del japonés y su recto de zurda.



El asiático, según los jueces, cerró mejor el asalto en una pelea pareja como demostraron las votaciones, todas por 29-28, cuatro para Tanaka, una para Martínez. El triunfo para Tanaka, no obstante, sorprendió hasta a él mismo, mientras que el colombiano sonrió y se arrodilló en el cuadrilátero al oír el resultado.



Al concluir la pelea, Tanaka tuvo que ser llevado por su equipo a revisión médica ya que los golpes del colombiano lo dejaron mal y prácticamente no podía mantenerse de pie. "No sé qué pelea vieron los jueces. La Gloria es para Dios y hoy me tocó perder", afirmó un resignado Yuberjen Martínez, que pasará al boxeo profesional, para el canal de televisión colombiano Caracol.



El colombiano Yuberjen Martínez 8rojo), subcampeón olímpico, cayó este martes 4-1 en un resultado polémico. Foto: EFE

En la semifinal, Ryomei Tanaka se medirá con el filipino Carlo Palaam, quien derrotó 4-0 al campeón olímpico y mundial Shakhobidin Zoirov, de Uzbekistán, en un pleito detenido en el segundo asalto por una herida en el párpado del europeo, provocada por un cabezazo.



Por el otro lado del organigrama de la categoría mosca, esta tarde el español Gabriel Escobar, monarca de Europa, buscará entrar a las medallas en una pelea contra el kazako Saken Bibossinov, medallista de los Mundiales del 2019, y el cubano Yosbany Veitia enfrentará al británico Galal Yafai.



La aparición de Veitia será la primera de cinco combates con cubanos, entre ellos el del campeón olímpico de Londres 2012, Roniel Iglesias, en la final de peso welter, contra el británico Pat Mc Cormarck, subcampeón mundial.



En otros combates de cubanos, Lázaro Álvarez, subcampeón del mundo, cruzará guantes con el ruso Albert Batyrgaziev, en la semifinal de peso pluma; el campeón mundial Andy Cruz enfrentará al brasileño Wanderson de Oliveira, en los cuartos de final de los ligeros y el campeón olímpico Julio La Cruz irá contra el brasileño Abner Texeira, en la semifinal de los pesados.



En el otro duelo vespertino con presencia latinoamericana la brasileña Beatriz Ferreira retará a la uzbeca Raykhona Kodirova, en los cuartos de finales de la división ligera.

‘Queremos marcación justa’

Las puntuaciones arbitrales han sido motivo constante de controversia en la historia del boxeo olímpico, especialmente en los pasados Juegos de Rio-2016. Para acabar con esta situación, el Comité Olímpico Internacional (COI) recuperó la organización del torneo de boxeo para Tokio-2020 y la puso en manos de un grupo especial de trabajo.



En el boxeo olímpico "muchas veces la marcación de los jueces es incorrecta", dijo Martínez. "Queremos participar pero que sea con una marcación justa". El equipo de boxeo colombiano llegaba a Tokio-2020 con expectativas de repetir los buenos resultados de Rio-2016, donde lograron la plata de Martínez en peso minimosca y la de Valencia en mosca.



Sin embargo, ninguno de los seis boxeadores de la nómina de Tokio-2020 pudo estrenar el medallero cafetero en este deporte. Cuatro púgiles colombianos cayeron en cuartos de final quedándose a una sola victoria de asegurar como mínimo un bronce.



"Es triste porque nos vamos sin medalla, con cuatro diplomas olímpicos pero sin medalla", lamentó Iznaga.



Además de Martínez y Valencia, Céiber Ávila también fue eliminado en cuartos del peso pluma masculino (52-57 kg) ante el joven ghanés Samuel Takyi (3-2) y Yeni Arias en peso pluma femenino (54-57 kg) frente a la filipina Nesthy Pelecio (5-0). Del resto de representantes, Cristian Salcedo cayó en los octavos del peso super pesado (+91 kg) ante el cubano Danier Peró (5-0) y Jorge Luis Vivas en la ronda preliminar del semipesado (75-81 kg) ante el británico Benjamin Whittaker (4-1). Colombia suma hasta el momento tres medallas en los Juegos de Tokio-2020, dos de ellas de plata y una de bronce.



AFP Y EFE

