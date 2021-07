Yuberjen Martínez inicia, golpe a golpe, su camino en busca del oro

Yuberjen Martínez se ha ganado a pulso el derecho a ser uno de los deportistas en los que Colombia tiene aspiraciones de medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El boxeador comienza este domingo en la noche su camino en busca de la segunda medalla en las justas, luego de la plata que logró en el 2016 en Río de Janeiro.

(Le puede interesar: Juegos Olímpicos: Urán le da el primer premio a Colombia)



Martínez, a quien le dicen el ‘Tremendo’ pelea ahora en la categoría de los 52 kilos y tendrá como rival a Rajab Otukile Mahommed, de Botsuana.



No es fácil la pelea, pues su contrincante es un hombre ya con experiencia, de 24 años, nacido el 28 de junio de 1997, y quien fue medalla de oro en los Juegos Africanos del 2019.



De ganar el colombiano lo espera el indio Panghal Amit, número uno en el escalafón mundial. En los entrenamientos en Italia, el indio comenzó dominando, pero luego lo hizo Martínez.

Facebook Twitter Linkedin

Yuberjen Martínez, boxeador colombiano. Foto: AFP

Con el resto de la Selección, Yuberjen llegó hace ya tiempo a Tokio con la idea de adaptarse al horario y al fuerte clima, el que no le es diferente, pues en su natal Trurbo el calor es asfixiante.



Mejorar lo hecho en el 2016 es su meta. En esa ocasión perdió el oro con el uzbeco Hasanboy Dusmatov.



“Yo tengo en mente eso, ir por el oro. He trabajado para eso y el camino es ese”, señaló este boxeador de 29 años.



El ciclo olímpico que ha hecho ha sido efectivo, con triunfo importantes. Fue oro en los Juegos Bolivarianos, en los Suramericanos, en los Centroamericanos y del Caribe, pero en la final de los Juegos Panamericanos de Lima perdió.



Perú no es un buen recuerdo para él. La pérdida de la final contra el puertorriqueño Óscar Collazo, en la categoría de los 49 kilogramos. Casi dos años después llega a los Olímpicos a pelear en una división que está tres kilos por encima.

(Lea además: Polémica por presencia del esposo de Mariana Pajón en Tokio 2020)



“Nosotros sabemos que no es fácil, pero venimos a lucharla, a conseguir esa medalla y so haremos en este país”, precisó.



Terminada su participación en Tokio, Martínez y su cuerda han definido que abandona el boxeo aficionado y se mete de lleno al profesionalismo.



Él, Rafael Iznaga, el técnico de la Selección, los demás integrantes del equipo y todo el país esperan que se vaya por la puerta grande, con un oro, con el podio en estos Olímpicos.



Martínez lidera un seleccionado en el que tres de sus integrantes con solo dos triunfos asegurarían medallas de bronce en los Juegos Olímpicos, tras pesaje y sorteo. Luego de quedar exentos en la primera ronda, esas posibilidades recaen en las dos damas, Íngrit Valencia y Yeni Arias, y en el varón Cristian Salcedo.



Ganadora del bronce en Río de Janeiro 2016, Valencia, preclasificada tercera en los 51 kilos, debutará el 29 de julio ante la ganadora entre la dominicana Miguelina Hernández y la veterana Mary Kom.



Kom tiene un récord que incluye a hombres: ganadora de ocho medallas mundiales en los 49 kilos y vencedora dos veces de la colombiana. Empero, en los entrenamientos recientes en Italia, la colombiana la superó.



Arias, de los 57 kilos, debutará este domingo y ya tiene rival: la búlgara Stanimira Nikolaeva, también exenta. Salcedo, de los más de 91 kilogramos, saltará al cuadrilátero el mismo día de Íngrit, el 29, frente a un rival difícil que le ha ganado dos veces: el cubano Dainier Peró, también libre en la primera ronda.



Céiber Ávila pasó a segunda ronda, tras vencer en los 57 kilogramos al jordano Mohammad Alwadi.



En la noche del sábado, el turno era para Jorge Vivas en los 81 kg, frente al británico Benjamin Whittaker.



Ávila, Vivas y Martínez necesitarán de tres éxitos para asegurar bronce y Yuberjen tiene hoy la opción de salir ganador en su combate.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Juegos Olímpicos: Urán le da el primer premio a Colombia



-Florida Cup: este es el calendario del torneo, con un equipo nuevo



-Yoreli Rincón se despidió del Inter de Milán