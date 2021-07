Yuberjen, a una pelea de asegurar bronce en los Juegos Olímpicos

Una de las cartas del boxeo colombiano en los Juegos Olímpicos de Tokio Yuberjen Martínez ganó 4-1 el segundo combate en la categoría de los 52 kilos. La pelea se llevó a cabo este viernes en la noche y venció al indio Amit.

Martínez viene de ser plata en las justas del 2016 de Río de Janeiro y es una de las aspiraciones de la delegación colombiano, que busca más medallas en Tokio.



Yuberjen no la tuvo fácil en el primer asalto y se vio abajo tras el conteo de los jueces que favorecieron al rival: 4-1.



Ya en el segundo asalto, el colombiano conectó al indio, buscó la pelea, se fue encima y eso le sirvió para empatar el combate, con 4-1 a su favor. No paró de atacar con ganchos a un rival que retrocedió y no se paró.



Yuberjen salió en busca del triunfo y lo consiguió para quedar a una pelea de asegurar la medalla de bronce.



Ryomei Tanaka venció por decisión dividida en dos asaltos a al chino Jianguan Hu. El chino sufrió tres cortes en su cabeza y la pelea fue detenida.



Yuberjen había debutado el domingo y ganó, en impresionante demostración de ataque, frente a Rajab Mahommed (Botsuana), con un fallo unánime y sin discusión de 5-0.



