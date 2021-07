Yeni Arias: ‘En los Olímpicos no hay rival fácil’

Yeni Arias logró avanzar a la segunda fase del torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de vencer a Stanimira Petrova en la categoría de los 57 kilogramos, por decisión dividida, 3-2.

La pelea. Estudiamos a nuestra rival. Me sentí un poco cansada, tal vez por ser la primera pelea, pero los técnicos me dieron instrucciones para superar el momento.



Próxima rival. Estar en unos Olímpicos es importante y acá no hay rival fácil. Ya el boxeo ha dado sus triunfos, pero la primera pelea pesa. Espero más y en la próxima pelea miraremos bien el combate.



Cambios. Siempre pasa igual, no todas las rivales pelean iguales, la vimos en el clasificatorio y me salió con cosas diferentes. Logramos ajustar y cambiar en la marcha.



