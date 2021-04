'En Colombia hay talento, pero se pierden atletas': Ximena Restrepo

Ximena Restrepo ganó la medalla de bronce en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y tras una dilatada carrera hoy es una vicepresidenta de la World Athletics.

Restrepo recuerda su hazaña en esas justas, recorre su dilatada carrera, habla de los Juegos Olímpicos de Tokio, de las opciones que tiene Colombia de ganar medallas y de su trabajo como dirigente.



Le puede interesar: (¡Excelente etapa! Higuita escaló en la general del País Vasco)



Los Olímpicos: Para un deportista que puede ir a los Olímpicos es lo más significativo de su carrera, porque son la máxima expresión de las carreras deportivas. Ir y competir es lo máximo.



La medalla. Esa medalla en Barcelona partió mi historia en dos. Era una antes de Barcelona y otra después del bronce. Con la medalla, pues uno se gana un respeto. Esperaba ese actuación en Atlanta 1996, pero se me adelantó.



¿Y después? Tuve una lesión en el Mundial de Atletismo de Sttutgart y eso me dificultó las cosas. No pude reeditar o superar lo hecho en Barcelona por esa lesión.



El cambio en Colombia. Tenemos dirigente ya con experiencia y eso es bueno. En el país necesitamos más entrenadores capacitados. Los dirigentes han cambiado, tienen mayor experiencia, más capaces y que entienden lo que necesita el deporte. Saben buscar las necesidades de los deportistas para rendir. Hay equipos multidisciplinarios y eso ha sido clave. El talento en Colombia es increíble. No nos podemos quedar dormidos, hay atletas que se pierden porque no se cubren las necesidades.



Los incentivos. Seguro que en mi época no eran similares. Siento que el atleta es buen y debe ser Intrínseco y eso debe ser así. Lo que debe mover es las ganas de poder demostrar lo que se es. Lógico, si se apoya, pues eso generan muchos más beneficios.



Olímpicos sin ídolos. Es verdad, no están Usain Bolt, Michael Phelps que ya se retiraron. Lo bueno de eso es que van a aparecer nuevas figuras. Esos serán los ídolos del futuro, nuevas personas que se puedan seguir.

Facebook Twitter Linkedin

Ximena Restrepo Foto: AFP



Olímpicos con sorpresas. En el atletismo ha sido diferente, sorpresivo. Las competencias fueron muchas menos y tuvimos marcas importantes. Será todo muy sorpresivo y tener menos competencias es bueno porque llegarán más descansados y espero que eso se demuestre en Japón. Los atletas han rendido y mucho mejor.



Sin público en Japón. Bueno, habrá gente local, no asistirá gente del exterior. No será terrible. Los japoneses irán a las competencias, no son los más expresivos, pro estarán y apoyarán.



Colombia y su atletismo en Tokio. Me gusta todo lo que ha pasado. El atletismo masculino en Colombia tiene buen nivel y ahora es bueno que los hombres tengan ese relevo. Antonhy, si está bien peleará medalla. Me encantaría que hubiera más mujeres.



Su trabajo en la World Atletics. Sí, en medio de todo hemos trabajado. Me muevo y he aprendido la comisión de equidad de género, apoyo para que las mujeres sigamos ocupando posiciones de liderazgo, mujeres entrenadoras, jueces. Hago parte de la comisión que analiza las postulaciones de ciudades de los mundiales. Me siento satisfecha y me han sacado provecho.



Juegos Panamericanos 2023. Se trabaja duro. Sabemos que son importantes para esta parte del mundo. La base de los Juegos Suramericanos del 2014 ha sido importante. Estos cambios nos han servido y nos hemos defendido. Tenemos mucho adelantado, la implementación que hay que comprar, todos los escenarios, se trabaja en la logística, se ha ido avanzando, somos 50 personas en el Comité y se irá creciendo mucho más.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel