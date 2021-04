El atleta que no irá a Olímpicos en protesta por un golpe militar

El nadador birmano Win Htet Oo ha decidido no acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que estaba clasificado, en protesta por el golpe de Estado de los militares y porque que no quiere "desfilar bajo una bandera empapada con la sangre" de sus compatriotas.

"He decidido rechazar cualquier participación en los Juegos Olímpicos mientras Birmania (Myanmar) esté bajo una dictadura militar", asegura contundente a Efe desde Melbourne (Australia), donde se mudó en 2017 para entrenar.



Win Htet Oo, de 26 años, se convirtió en el primer atleta de Birmania en calificarse para Tokio tras los Juegos del Sudeste Asiático de 2019 en la prueba de 50 metros libres.



Desde entonces en su cuenta de Facebook se puede leer: "Soy un nadador de Birmania que sueña con Tokio 2020. Sígueme para el viaje".



El ejército birmano acabó con ese sueño, como con muchos otros, el primero de febrero cuando ejecutó un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi y encarceló a parte de su gabinete.



El movimiento de desobediencia civil en contra de la junta militar y las protestas pro democráticas que se han celebrado desde entonces por todo el país han sido reprimidos brutalmente por las fuerzas de seguridad, que ya han asesinado a más de 750 civiles y detenido a más de 3.000.



"No participaré en el desfile de apertura bajo una bandera empapada en la sangre de mi pueblo", aseguró el nadador cuando anunció el pasado 10 de abril que renunciaba a los Juegos Olímpicos en una carta publicada en las redes sociales.



En este sentido, explicó a Efe que aunque el Comité Olímpico de Birmania planea mandar un equipo nacional a los Juegos de Tokio, que se celebran entre julio y agosto con un año de retraso por la pandemia, no piensa representar a su país mientras esté bajo un régimen militar.

Win Htet Oo Foto: EFE



"Creo que los militares están presionando a los atletas para que compitan. Ya han arrestado y torturado a muchos músicos, artistas, periodistas y gente famosa de Birmania", explica el nadador de estilo libre, que desconoce si otros deportistas que también estén calificados piensan hacer lo mismo que él.



EFE