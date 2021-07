Ella es Valentina Acosta, arquera colombiana en Tokio 2020

Aunque este viernes se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, desde hace dos días comenzaron las competencias en algunos deportes.



En las justas, habrá 71 colombianos participando por las medallas que se disputan en el histórico evento.



En la lista está la arquera colombiana Valentina Acosta Giraldo, de 21 años, quien ya debutó en el campo de Yumenoshima, en la ronda de clasificación individual de arco recurvo femenino.



La joven terminó en la posición número 50, luego de disparar 627 puntos en las 72 flechas. "Al comienzo hubo muchos nervios, me estaba demorando más de lo que debía en mis disparos, lastimosamente en la primera ronda al querer bajar una flecha, no me sentía segura de disparar, sabía que si la disparaba por abajo iba a ser un mal disparo y en el proceso de bajarla la solté y me costó 10 puntos por debajo de lo que estaba esperando", dijo al finalizar.



Pero, ¿quién es ella? ¿Por qué ha sido tendencia en redes sociales?



Valentina nació en Risaralda (Colombia), el 20 de abril del 2000. Fue campeona mundial de tiro con arco recurvo en Madrid (España), título que obtuvo tras meses de preparación, trabajo y entrenamiento.



Según cuenta en su página oficial, se despertaba temprano todos los días para entrenar durante cuatro horas. En ocasiones, duplicaba ese tiempo para mejorar. En su palmarés está una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019.



Este año, está compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La colombiana ha registrado en sus redes sociales su llegada y vida diaria en ese lugar. Hace unos días, unas historias que publicó en su cuenta de Instagram se volvieron virales porque contó que para participar tendría que taparse sus tatuajes.



Este viernes registró en vivo cómo fue la participación de la delegación colombiana en la ceremonia de apertura.

"Es una locura, una experiencia única. Estar aquí me hace muy feliz. Es chévere marcar el 'flow' colombiano y dejar una buena energía para los atletas que vienen después", dijo en un video del Comité Olímpico Colombiano sobre sus primeras impresiones en Tokio.



Pero, es a través de las redes sociales que comparte con sus seguidores y muestra otras facetas de su vida. Le gusta la fotografía y la música, sobre todo la electrónica. Ama viajar y le gusta compartir con sus amigos. Es bilingüe y suele compartir mensajes en inglés.



Tiene más de 200.000 seguidores en Instagram. Fue protagonista de un video del realizador Jerry Tran —su novio—, grabado en Colombia y en San Francisco (EE. UU.)​

Valentina Acosta tendrá que enfrentarse contra la británica Sarah Bettles el próximo 28 de julio, desde las 9:56 de la mañana en Japón, 7:56 de la noche del 27 de Julio en Colombia.



EL TIEMPO