Olímpicos del 2021 son improbables, según responsable de Londres-2012

a celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 parece "improbable" cuando la epidemia de coronavirus continúa paralizando a una gran parte del mundo, juzgó un alto responsable de los Juegos de Londres-2012.

Keith Mills, presidente adjunto del comité organizador de los Juegos de Londres, que tuvieron lugar en 2012, estima en consecuencia que los organizadores japoneses podrían pensar en anularlos.



El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Japonés siguen de todas maneras determinados a organizar en julio-agosto estos Juegos, previstos en 2020 y ya aplazados a 2021, pese a la epidemia siempre presente. "Personalmente, desde donde me encuentro, viendo la epidemia en el mundo, en Sudamérica, en Norteamérica, en África, en Europa, me parece improbable", declaró

Mills a la BBC.



Y, "si estuviera en el lugar de los organizadores, haría planes para una anulación, y estoy seguro que los hacen", añadió.



El estado de urgencia fue declarado en Tokio y en otras regiones de Japón frente a un resurgimiento del número de contaminaciones, y ha descendido el apoyo de la opinión pública a la organización de los Juegos de Tokio, según los sondeos.



Pero para el presidente de World Athletics, la federación internacional de atletismo, Sebastian Coe, estos Juegos deben tener lugar. "No pienso que deban ser anulados", dijo en Sky News. "Pienso que los Juegos tendrán lugar, pero que serán diferentes", añadió.



AFP