Las incertidumbres de Caterine Ibargüen

Ubaldo Duany es el técnico de la atleta colombiana Caterine Ibargüen, que se sigue recuperando de la fascitis plantar, que la obligó a no participar en el salto triple de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, y que le impidió estar en la final de la misma prueba en la Liga de Diamante el jueves pasado.



Duany habló con EL TIEMPO y advirtió que si bien Ibargüen tomará parte en el Mundial de Catar, del 27 de septiembre al 6 de octubre, no se ha definido si irá en el salto triple o en el salto largo.



Sin embargo, dio un parte de tranquilidad sobre el estado de salud de la mejor atleta del mundo del 2018.



¿Cuál es el presente de Caterine Ibargüen?

Hemos hecho cambios en el programa de entrenamiento por la lesión que nos agobia en la parte competitiva. Por eso no estuvo en la final del salto triple de la Liga de Diamante. La idea era cambiar las cargas de trabajo y preparar el Mundial.



¿Qué idea tienen sobre el Mundial?

Hemos trazado un plan para continuar en competencia y estamos tratando de retomarlo con calma. Hemos orientado a la Federación a que nos inscriba en salto triple y de longitud en el Mundial.



¿Puede competir en las dos?

Nos quedan 4 semanas y buscaremos una competencia antes para probar. Nosotros nunca tuvimos el plan de hacer las dos en Catar, la idea era el salto triple solamente, pero debido al tema de salud, ahora hemos cambiado.



¿Y en cuál prueba estará?

No sabemos. El tema es que la clasificación del salto largo será el mismo día de la final del triple. Vamos a ver. Todo depende de su evolución, de su estado en esos días para ver en cuál irá.



¿Irá a la final del salto largo de la Liga de Diamante?

Estamos valorando estar en esa final. Ella ha tenido progresos en su recuperación y valoramos a ver si la hacemos. Sería una buena opción competir el 6 de septiembre.



¿Qué trabajos hace por esos días?

Ya realiza labores de estabilización, con otros trabajos alternos que se pueden realizar. De igual manera alternamos la rapidez, eso se ha perdido debido a lo que ha pasado y continuamos con la labor de fuerza.



¿Psicológicamente cómo está Ibargüen?

Si hay algo que está bien es la preparación psicológica. Muchas veces no podemos exponer nuestro criterio, pero nosotros sabíamos a lo que nos exponía en Lima. Ella quería ir a los Juegos Panamericanos, quería una medalla, por eso primero hizo el salto largo para probar, pero Caterine es una atleta que domina muy bien esa parte de la cabeza.



¿Le sorprendió el título de Shanieka Rickets en la Liga de Diamante por encima de Yulimar Rojas?

Siempre he creído que son atletas que se están preparando para ganar. Ella fue segunda el año pasado. Las circunstancias son diferentes hoy en día. Mire que este año no han reaccionado bien Patricia Mamona y Ana Peleteiro, que en el 2018 hicieron buena temporada, pero esta vez no.



