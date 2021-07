Tokio registra 3.865 nuevos contagios, casi el doble que una semana atrás

Tokio registró este jueves 3.865 contagios diarios de coronavirus, un nuevo récord que supone prácticamente el doble que una semana antes y mientras la capital acoge unos Juegos Olímpicos en formato burbuja.



El repunte que experimenta la capital se debe principalmente a la propagación de las nuevas y más contagiosas variantes, como la delta, y afecta sobre todo a personas menores de 60 años, las que tienen menores tasas de vacunación.



(Lea también: Pajón e Íngrit ilusionan con una medalla en los Juegos Olímpicos).

Las autoridades niponas señalan que el auge del virus no tiene nada que ver con la celebración de los Juegos, que se desarrollan entre fuertes restricciones de movimientos para todos sus participantes, y planean ampliar el estado de emergencia sanitaria vigente en Tokio a las regiones colindantes.



La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, afirmó hoy que los Juegos "ayudan a la gente a quedarse en casa para verlos por televisión", y volvió a pedir a los ciudadanos de la capital que eviten desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.



Algunos expertos, no obstante, han hablado de un "efecto olímpico" que haría que los ciudadanos salgan más de casa y se reúnan con familiares y amigos para ver las competiciones en medio del ambiente celebratorio que suscitan los Juegos de Tokio, y a pesar de que por el momento no se haya detectado ningún contagio relacionado con los miles de atletas extranjeros venidos a Japón.



(Puede interesarle: 'Se logró sacar este combate': Valencia).



El experto médico Shigeru Omi, quien encabeza el panel que asesora al Gobierno en la lucha contra la pandemia, citó entre los factores del auge del virus el hecho de que "la gente ya está acostumbrada al covid", y esta época del año en la que coinciden vacaciones escolares, celebraciones familiares y los Juegos.



"El mayor problema es que no está compartido el sentido de peligro entre toda la sociedad. Si sigue sin haber concienciación, la expansión del virus se acelerará y pronto causará una presión mayor sobre el sistema sanitario", advirtió Omi.



El experto también llamó a "tomar más medidas" para reducir el contacto entre ciudadanos, y señaló que el Gobierno y el comité organizador de los Juegos "tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible para evitar el colapso del sistema sanitario".



(Lea también: Djokovic, más cerca de una medalla olímpica tras aplastante victoria).



El comité organizador de los Juegos, por su parte, anunció este jueves 24 nuevos contagios de covid de personas involucradas en los Juegos, entre ellos tres atletas, lo que supone la mayor cifra diaria de infecciones desde que se empezaron a contabilizar estos datos a comienzos de julio. Hasta el momento se han detectado 193 positivos de covid en personas participantes en los Juegos, de los cuales 20 afectan a deportistas.



EFE