La primera jornada de Tokio 2020, con dominio asiático

Tras la ceremonia de apertura del viernes, los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 entregaron este sábado sus primeras medallas y Asia se llevó más de la mitad de los oros en liza, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz fue uno de los grandes nombres del día al lograr un título histórico en el ciclismo en ruta.

El recorrido de 234 kilómetros, con cinco puertos y el emblemático Monte Fuji como testigo, era uno de los platos fuertes del día y no decepcionó, con una batalla emocionante tras la cual Carapaz consiguió el segundo oro olímpico de la historia de Ecuador, tras el del marchista Jefferson Pérez en los 20 km de Atlanta-1996.



Richard Antonio Carapaz celebrando la gloria olímpica en el circuito Fuji. Foto: Enric Fontcuberta. Efe

"Ha sido un momento increíble. Se lo dedico a mi país, hay que creer. He trabajado mucho para llegar aquí, estoy disfrutando, es algo muy grande para mí", declaró el reciente tercer clasificado del Tour de Francia.



El podio fue estelar. Plata fue el belga Wout Van Aert y bronce el esloveno Tadej Pogacar, el campeón de las dos últimas ediciones del Tour.



Ese título fue el único del día para América. Nunca un ciclista latinoamericano había ganado además hasta ahora la prueba en ruta en unos Juegos Olímpicos.



De las once finales del sábado, siete fueron ganadas por países asiáticos, con China en cabeza del medallero con tres oros, mientras que Japón, Corea del Sur, Irán y Tailandia sumaron un título cada uno.



El primer oro de estos Juegos lo consiguió en tiro la china Qian Yang (carabina 10 metros) y ese país fue el único en conseguir más de un título en el 'Día 1' del evento, gracias a la halterófila Hou Zhihui en -49 kg y a la esgrimista Sun Yiwen en espada.



Japón tuvo el primer oro de 'sus' Juegos Olímpicos en un deporte emblemático para el país, el judo, donde Naohisa Takato se coronó en -60 kilogramos. El país donde nació ese arte marcial no pudo hacer doblete, ya que la local Funa Tonaki perdió en la otra final del sábado, la femenina de -48 kg, frente a la kosovar Distria Krasniqi.



La tailandesa Panipak Wongpattanakit se coronó en -49 kg, derrotando en la final a la joven española de 17 años Adriana Cerezo.



Por su parte, en el tiro con arco Corea del Sur demostró su hegemonía y ganó la prueba por equipos mixtos con An San y Kim Je Deok, donde México logró el bronce con Alejandro Valencia y Luis Álvarez. El iraní Javad Foroughi se impuso en la prueba de pistola a 10 metros.

Qian Yang ganó el primer oro de Tokio 2020. Foto: Michael Reynolds. Efe

Entre los tres oros europeos del sábado, además del de la judoca kosovar Krasniqi, estuvieron los del taekwondista italiano Vito Dell'Aquila (-58 kg) y los del esgrimista húngaro Aron Szilagyi (sable).



El oro de Szilagyi fue histórico al ser la primera vez que un hombre encadenaba tres títulos olímpicos consecutivos en la esgrima. Emuló así a la italiana Valentina Vezzali, que lo logró en florete.



Si las alegrías del sábado fueron mayoritariamente asiáticas, también lo fue la gran decepción, la del gimnasta japonés Kohei Uchimura, que sufrió una caída en la barra fija en las clasificaciones y precipitó el final de sus cuartos Juegos Olímpicos.



A sus 32 años, la estrella nipona, siete veces campeón mundial y ganador de siete medallas olímpicas (tres oros, cuatro platas), contestó con evasivas cuando le preguntaron si había vivido su última competición: "No. No sé. Déjame pensarlo".



La que sí confirmó su retirada y su adiós deportivo fue la veterana judoca argentina Paula Pareto, oro en Rio-2016 y bronce en Pekín-2008, que no pudo sin embargo subir al podio de -48 kg a sus 35 años.



"Es mi última competición. He forzado a mi cuerpo hasta esta competición porque es importante y siempre es bonito estar en unos Juegos Olímpicos", afirmó.



Este domingo, los Juegos continúan con 19 finales. Todo ello con una amenaza en el horizonte, que se suma a la permanente del covid-19: el tifón Nepartak se aproxima a Tokio y llegará en el inicio de la nueva semana, lo que amenaza el programa olímpico, especialmente en el remo y la vela.



