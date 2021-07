La opción de Urán es mínima, por no decir que nula (opinión)

El próximo gran reto en la carrera de Rigoberto Urán será la prueba contrarreloj individual de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevará a cabo este martes, a la medianoche, hora colombiana.

Urán tuvo una actuación destacada en la prueba de fondo en la que obtuvo el octavo lugar, el primer diploma olímpico para la delegación, que se suma a la medalla de plata que ganó en las justas de Londres 2021.



A Rigo, en esa ocasión, le faltaron piernas para el remate pues llegó en el lote que disputó el segundo y tercer lugar, tras no poder alcanzar al oro, el ecuatoriano Ríchard Carapaz.



Si bien no es un especialista, Urán se sabe defender en esta clase de competencias. Tras su positivo por covid-19 a finales de marzo volvió 69 días después a competir en Europa.

Rigoberto Urán. Foto: Prensa COC



Se hizo presente en la Vuelta a Suiza y ganó la contrarreloj de 23 kilómetros y terminó de segundo en la general, detrás de Carapaz.



Luego fue el Tour de Francia y se mantuvo en el top cinco hasta las tres últimas etapas, cuando su rendimiento bajó y acabó de décimo en la general, dominada por Tadej Pogacar.



Precisamente, Pogacar, fue bronce en la competencia de ruta olímpica, pero no hará la contrarreloj, por lo que Wout van Aert, quien se impuso en la última etapa al reloj del Tour de Francia y fue plata en la competencia de fondo en Tokio, es uno de los favoritos al oro.



También estará en competencia Filippo Ganna, el actual campeón mundial de la modalidad y quien dominó las dos cronos del Giro de Italia de este año, prueba en la que se impuso el colombiano Egan Bernal.



Remco Evenepoel, Kasper Asgreen, Primoz Roglic, Remi Cavagna, Brandon Mcnulty, Stefan Kung son otros pedalistas que pueden estar en la pelea de las medallas.



Rigoberto Urán no es un fuerte candidato, y frente a todos esos nombres de grandes especialistas, las opciones de una medalla son mínimas, por no decir que nulas.



Área técnica...



