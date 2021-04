A la distancia: así quedaron los grupos del fútbol de Tokio 2020

Brasil, defensor del título en el torneo olímpico de fútbol masculino, tendrá un grupo difícil en los Juegos de Tokio, contra Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudí, mientras que España y Argentina quedaron encuadradas en la misma llave, junto a Egipto y Australia, según el sorteo efectuado este miércoles.

En Rio-2016, Brasil se colgó la medalla de oro con Neymar y esta vez iniciarán la defensa de su título dentro del grupo D, donde su duelo estrella ante Alemania será el 22 de julio en Yokohama, en un partido por todo lo alto entre dos potencias de este deporte.



El grupo C de España y Argentina es también especialmente fuerte, ya que además de Australia estará Egipto, que espera la participación de Mohamed Salah, la estrella del Liverpool. El enfrentamiento entre españoles y argentinos tendrá lugar el 28 de julio en Saitama.



Argentina intentará volver al camino del éxito en un torneo que ya le dio grandes alegrías con las medallas de oro en Atenas-2004 y Pekín-2008, pero donde en Rio-2016 decepcionó cayendo en la primera fase.

Neymar encabezó la selección de Brasil que ganó el oro olímpico en Río 2016. Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

En el grupo A, Japón (anfitrión) intentará obtener uno de los dos billetes clasificatorios para los cuartos de final, contra México, Sudáfrica y Francia.



Como ocurre con los argentinos, México (campeón en Londres-2012) tiene la misión de pasar la página de lo vivido en Rio-2016, donde no superó el grupo de la primera fase.



Los franceses tienen previsto presentar un plantel fuerte, pese a que la estrella Kylian Mbappe (París Saint-Germain) no estaría en la cita nipona.



El grupo B reunirá por su parte a Corea del Sur, Nueva Zelanda, Honduras y Rumanía.



En el torneo de fútbol femenino, las estadounidenses, campeonas de los dos últimos Mundiales, se enfrentarán a Suecia, Australia y Nueva Zelanda en su grupo.



Las jugadoras del 'Team USA' intentarán tomarse la revancha de lo vivido en los Juegos de Rio, el único torneo olímpico en el que no consiguieron alcanzar la final (antes lograron cuatro títulos y una plata en las cinco primeras ediciones desde la entrada del fútbol femenino en el programa).



La campeona del fútbol femenino en Rio-2016, Alemania, no estará en Tokio. Por su parte, las anfitrionas japonesas (campeonas del mundo de 2011) jugarán en su llave ante Chile, Canadá y Gran Bretaña, mientras que el otro grupo estará compuesto por Brasil, Zambia, China y Holanda.



Cabe recordar que Colombia no clasificó en ninguna de las dos ramas. El equipo masculino fue último en el cuadrangular final del Preolímpico que se disputó en el país a comienzos de 2020. El femenino quedó afuera tras terminar de cuarto en la Copa América de 2018: solo clasificaba directamente el campeón y el segundo tenía que ir a un repechaje.

Los grupos

HOMBRES:

Grupo A: Japón, Sudáfrica, México, Francia

Grupo B: Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras, Rumanía

Grupo C: Egipto, España, Argentina, Australia

Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil, Arabia Saudita



MUJERES:

Grupo E: Japón, Canadá, Gran Bretaña, Chile

Grupo F: China, Brasil, Zambia, Holanda

Grupo G: Suecia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda



DEPORTES

Con AFP