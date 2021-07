Juan Sebastián Muñoz, listo para vivir su sueño en Tokio

El crecimiento de Juan Sebastián Muñoz en los últimos cinco años le ha permitido y ganando espacio en el PGA Tour. Desde su sorpresiva victoria en el Colombia Championship, del entonces llamado web.com Tour (hoy Korn Ferry Tour), el bogotano es hoy uno de los mejores 100 golfistas del planeta.

(Le puede interesar: Yeni Arias se quedó sin el sueño del bronce en el boxeo de Tokio 2020)



Su posición en la clasificación mundial (hoy está en la casilla 82 y llegó a estar en el puesto 55) le abrió las puertas de Tokio 2020. Es el primer colombiano que competirá en el torneo olímpico masculino de golf.



Cabe recordar que Camilo Villegas tenía la opción de jugar hace cuatro años en Río 2016, pero decidió no participar para enfocarse en salvar su tarjeta en el PGA Tour. Por la misma causa, tampoco estará en Tokio. Como los cupos son nominales y no numéricos, Villegas no puede ser reemplazado por otro colombiano.



La organización ya dio a conocer los horarios de las dos primeras rondas. Muñoz saldrá al campo junto al sueco Henrik Norlander y al danés Joachim Hansen. La primera vuelta la comenzará a las 7:52 a. m. del jueves, hora de Japón (miércoles a las 5:52 p. m. de Colombia. La segunda, a las 9:47 a. m. del viernes (7:47 p. m. del jueves, en horario colombiano).

Bueno, acá están los horarios definidos para las dos primeras rondas de competencia en el #Golf de los #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/bVIpEgQNXu — Nación Golf (@NacionGolf) July 27, 2021

(Lea además: Valentina Acosta cayó en la primera ronda del tiro con arco en Tokio 2020)



El torneo se jugará en uno de los campos más tradicionales de Japón, el East Course del Kasumigaseki Country Club, en Saitama, que funciona desde 1929. Es un cancha más parecida a lo que se juega en Suramérica que a los links que acaba de afrontar Muñoz en el Open Británico.



El bogotano aprovechó el día de la Independencia de Colombia para mostrar la talega que tendrá en Tokio y para dar un mensaje: "Me siento demasiado orgulloso de poder representar a mi país en Tokio. ¡Feliz 20 de Julio!", escribió.

La competencia no será fácil: los locales ponen sus fichas para una medalla en Hideki Matsuyama, el primer japonés en ganar el Masters de Augusta, este año. También está en la lista de participantes el reciente ganador del Abierto Británico, el estadounidense Collin Morikawa.



Sin embargo, el torneo perdió a dos figuras muy importantes, ambas por causa del covid-19: el número uno del mundo y campeón del US Open, el español Jon Rahm, y el estadounidense Bryson DeChambeau, ganador del mismo torneo del año pasado y sexto en la clasificación mundial.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Pajón comienza la carrera por el tercer oro en Juegos Olímpicos



-Yeni Arias, destrozada, lamenta no poder operar a su papá



-Olímpicos: Mercedes Pérez perdió por nervios, dice su entrenador