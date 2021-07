Prográmese: hora y canal para ver a los colombianos en los Olímpicos

Con Daniel Pineda y Valentina Acosta empezó la participación de los 71 deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Los juegos, que se están viviendo en horario japonés, el cual cubre su mayor parte en la noche colombiana, se ven en el país por televisión en Caracol TV.



En su señal tradicional, sus plataformas online y la señal HD2, el canal transmitirá las justas. En el canal tradicional, diariamente la franja olímpica se transmitirá entre las 11 p. m. y las 9 a. m. con pausas entre 5 y 6 a. m.



Pero además, Claro Sports tiene los derechos para toda América Latina. Los suscriptores de ese operador de cable dispondrán de cuatro señales, en los canales 502, 503, 504 y 505 (1502, 1503, 1504 y 1505 en HD).



Quienes no tengan este servicio pueden seguir las justas vía streaming, en www.olimpicos.marcaclaro.com. Las cuatro señales de Claro, además, están disponibles en YouTube.



También está la posibilidad de acceder por la aplicación Claro Sports TV, que se puede descargar en Apple TV y Android TV. También en la plataforma Samsung TV Plus, en Huawei Video y Claro Video.



