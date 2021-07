Atención: este martes ya habrá competencia en los Olímpicos

Aunque la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será este viernes, ya el miércoles, en horario japonés (noche del martes en Colombia) entrarán en acción las primeras disciplinas.

Este martes, a las 7 de la noche, hora de Colombia, se jugará el primer partido de softbol, entre Australia y Japón, en el estadio de béisbol de Yokohama. En horario local, la programación es miércoles a las 9 de la mañana. La diferencia horaria entre Colombia y Japón es de 14 horas.



La jornada inaugural del softbol tiene además otros dos partidos: Italia vs. Estados Unidos, a las 12 del día del miércoles en Japón (10 de la noche del martes en Colombia), y México vs. Canadá, a las 3 de la tarde japonesas (1 de la mañana del miércoles en horario colombiano).



Otro deporte que comienza actividad este miércoles en Japón es el fútbol femenino. El primer partido será Gran Bretaña vs. Chile, en Sapporo, a las 4:30 de la tarde, hora local (2:30 de la mañana en Colombia). Cabe recordar que la Selección Colombia femenina quedó eliminada.



Serán seis las disciplinas que comenzarán competencias antes de la ceremonia inaugural, que será el viernes a las 7:30 de la noche en Japón (5:30 de la mañana en Colombia): aparte del softbol y el fútbol femenino, empezarán el fútbol masculino, tiro, tiro con arco, ecuestre y remo.



Valentina Acosta será la primera colombiana en entrar en acción en Tokio 2020: lo hará en el tiro con arco, el viernes, a las 9 de la mañana, hora de Japón (jueves a las 7 p. m. en Colombia). Ese mismo día competirá Daniel Felipe Pineda, en la misma disciplina, a la 1 de la tarde, hora local (jueves a las 11 de la noche).



