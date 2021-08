Sorpresa: Estados Unidos, eliminado del relevo de 4x100

El relevo estadounidense del 4x100 metros masculino de atletismo quedó eliminado en las series de la prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, este jueves, consumando una gran sorpresa.

El 'Team USA' alineaba a varias figuras en su particular "Dream Team", con Trayvon Bromell (el hombre más rápido de la temporada en los 100 metros), Fred Kerley (subcampeón olímpico en 100 m), Ronnie Baker (quinto olímpico en 100 m) y Cravon Gillespie.



Sin embargo, su tiempo de 38 segundos y 10 centésimas apenas les permitió ser sextos en su serie.



Esta eliminación supone una nueva desilusión para Estados Unidos, que no ha ganado por ahora ni un título en Tokio-2020 en esprint (100 y 200 metros), ni en categoría masculina ni en la femenina.



No tuvieron sin embargo problemas para clasificarse a la final las chicas de Estados Unidos en sus series del 4x100 metros, donde también avanzaron las otras favoritas (Gran Bretaña, Jamaica).



Carl Lewis, siete veces campeón olímpico, criticó con severidad la actuación de sus compatriotas.



"El equipo lo ha hecho todo mal. Las entregas mal, el orden de las postas mal y sin liderazgo. Una vergüenza total, inaceptable para un equipo de Estados Unidos".



DEPORTES

Con AFP y Efe