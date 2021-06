Sin rencores: protagonistas del autogol de España van a Tokio 2020

El portero Unai Simón y el centrocampista Pedro González 'Pedri' figuran en el equipo español que jugará el torneo olímpico de fútbol. Los dos jugadores fueron los protagonistas del insólito gol en contra que puso en ventaja a Croacia en el duelo contra España, en los octavos de final de la Eurocopa.

Junto a ellos, también Pau Torres, Eric García, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal pasarán de disputar la Eurocopa con la selección absoluta a competir en los Juegos Olímpicos, según la lista hecha pública este martes por la Federación Española.



"Hemos tenido que estar esperando hasta el final, habíamos hablado de incorporar a una serie de jugadores de la absoluta", dijo el seleccionador Sub-21 español, Luis de la Fuente, en rueda de prensa.



El técnico de la 'Rojita' explicó que hubo que esperar al final del partido de octavos de final de la Eurocopa contra Croacia (victoria 5-3) para acabar de perfilar la lista.



En principio, la lista se compone de 22 jugadores convocados, 18 más cuatro suplentes en caso de que se produzca alguna lesión, pero Luis de la Fuente adelantó que se está tratando de que puedan ser 22 convocados.



"Hay una consulta de varias federaciones para que se permita tener 22 jugadores, estamos pendientes de la respuesta", explicó.



"Veremos si son 18 más 4 o 22, pensamos que pueden ser 22, confiamos que después de esta demanda de varias federaciones, entre ellas, la española, puedan ser los 22", añadió el seleccionador.



De la Fuente admitió, sin concretar, que algunos clubes extranjeros no han dado permiso a sus jugadores para competir en los Juegos Olímpicos.

"La disposición de los clubes españoles ha sido excepcional, hay extranjeros que al no estar obligados se han negado, hay jugadores que están fuera y podrían estar con nosotros", afirmó Luis de la Fuente, asegurando estar "encantado" con su lista.



En la convocatoria no figura finalmente Sergio Ramos, con cuya posible presencia se especuló. "Ramos tuvo las mismas posibilidades que cualquier otro deportista español, pero yo tenía una idea muy clara de los jugadores con los que quería contar", dijo.



"Son jugadores que se lo han ganado y con los que he estado antes", afirmó Luis de la Fuente, añadiendo que "había que dar un premio para los jugadores que han conseguido estar aquí, que lo han trabajado".



El seleccionador español admitió que no ha llamado a Ramos, pero "sabe el afecto que le tengo, soy un admirador ferviente suyo y él seguro que entiende las circunstancias que han llevado a tomar estas decisiones".



Los jugadores españoles se concentrarán el miércoles en las instalaciones de la ciudad del fútbol en Las Rozas, a una veintena de kilómetros de Madrid.



El combinado nacional español viajará el 13 de julio a los Juegos Olímpicos, donde está encuadrado en el grupo C junto a Egipto, Argentina y Australia.

El listado

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), Álvaro Fernández (Huesca), Álex Domínguez (UD Las Palmas).



Defensas: Óscar Mingueza (Barcelona), Jesús Vallejo (Real Madrid), Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Óscar Gil (Espanyol), Marc Cucurella (Getafe), Juan Miranda (Betis).



Centrocampistas: Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia), Pedri (Barcelona).



Delanteros: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton), Javi Puado (Espanyol).



DEPORTES

Con AFP

