El castigo que se impuso el alcalde que mordió una medalla olímpica

Takashi Kawamura, alcalde de Nagoya, fue muy criticado por morder la medalla olímpica que obtuvo Miu Goto, integrante del equipo de softbol de Japón que ganó el oro en esta disciplina.

El tema tuvo tanta trascendencia en su momento que el comité organizador de los Juegos decidió enviarle a Goto una nueva medalla.



Aunque Kawamura ofreció pagar el costo de la medalla, el Comité Olímpico Internacional no lo aceptó, porque, según la Carta Olímpica, no puede recibir donaciones.



Kawamura ofreció una conferencia de prensa en la que volvió a disculparse por lo ocurrido. Se declaró “profundamente avergonzado”. Y anunció que dejará de recibir su sueldo durante tres meses como acto de arrepentimiento.



Pero no fue el único problema que enfrentó el alcalde de Nagoya en ese homenaje. A Kawamura se le fueron encima por haberle preguntado a la deportista si tenía novio. El funcionario dijo que, por lo ocurrido, asistió a un seminario contra el acoso.



