‘Nos botaron 5 años de trabajo y sacrifico’: DT de Yuberjen

Solo, en la habitación de la Villa Olímpica de Tokio, Rafael Iznaga, el director técnico del equipo colombiano de boxeo, no paró de llorar, tras la derrota de su última carta, Yuberjen Martinez, que lo privó de ganar al menos una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.



También puede leer: (Mosquera: 'Me alejé de las redes sociales 15 días antes de los Juegos')

“No sé si gritar, si llorar... Me siento impotente”, dijo el entrenador cubano en entrevista exclusiva con EL TIEMPO, luego de que cuatro de los cinco jueces dieran un fallo adverso al pegador colombiano de 52 kilogramos y entregaran la victoria al japonés Ryomei Tanaka, que, tras el combate, abandonó el coliseo de boxeo de Tokio en silla de ruedas y visiblemente en mal estado.



Además de la pelea, Iznaga, con la voz apagada, habló del balance general y del futuro del boxeo colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

Yuberjén Martínez y japonés Tanaka Foto: EFE

¿Para usted perdió Yuberjen Martínez?

Realmente creo que ese combate nunca lo perdimos. Analizando después y viendo la pelea dos o tres veces más, menos todavía pienso que perdimos. Ganamos el primer asalto, de verdad, lo ganamos. Con los jueces lo ganamos 4-1. Debió ser 5-0. No sé que pelea estaba viendo ese juez de Perú.



El segundo asalto me pareció una copia del primero. Cuando me avisan que hubo una votación en contra de nosotros, allí yo pensé: 'Esto huele mal. Huele a despojo’. Y de hecho fue así. Nos prepararon bien las cosas. En el segundo debimos haber ganado el combate. Lastimosamente no fue así...



Se botaron cinco años de preparación, cinco años de sacrificio, cinco años de trabajo. Pero bueno así lo determinan los jueces. Hemos pensado que con el Comité Olímpico Internacional (manejando el boxeo, y no AIBA, que fue apartada) íbamos a tener que se hicieran mejor las cosas, pero al final, en el caso de Colombia, hemos sido perjudicados.



¿Cree que hubo otro fallo en contra del equipo, por ejemplo en la pelea de Yeni Arias, que perdió por decisión unánime?

Creo que Yeni Arias hizo todo por ganar arriba del ring. Incluso llegó el momento que Petecio (Nesthy,de Filipinas, su rival y perjudicada en la final con otro fallo a favor de Japón) no quería pelear, la estaba agarrando y no quería presentar combate.

Esa es otra cosa que está sucediendo: que hay boxeadores cuando no quieran pelear agarran, y los árbitros no llaman atención y dejan que cometan falta. Y es una falta en el boxeo. Están ganando los boxeadores que están cometiendo faltas sistemáticamente.



En el caso de Arias vi dar los golpes más efectivos, llevó siempre el combate, pero lastimosamente los jueces no votaron por ella.



Lo invitamos a leer: (Egan Bernal, en observación médica tras caída en la Vuelta a Burgos)



¿Qué se siente con esos fallos?

Hay gente que no siente esto. El que lo vive y lo trabaja con pasión lo siente. Ahora mismo yo tengo el sentimiento, no sé, de gritar, de llorar. Me siento impotente, porque no se puede hacer nada. Ni legal, ni ante ninguna autoridad. Simplemente dan la votación y ya. Dan el ganador, y si no estás de acuerdo, ese es tu problema. Por eso me siento impotente. Por eso te digo, que solo, he llorado.



¿Cuál es el balance al no ganar medalla?

Nosotros pensamos que los muchachos hicieron un buen trabajo, aun cuando tuvieron pocos combates durante la preparación de los últimos años, cuando no conocíamos los boxeadores de Europa y Asia, hasta que llegamos a Italia en los últimos dos meses de preparación. Disputamos cuatro medallas de bronce, primera vez en la historia que Colombia disputa cuatro medallas de bronce.



Pero queda también ese sinsabor que las acariciamos, pero no pudimos obtener una de ellas, que la merecíamos. Las cosas no se dieron y no pudimos cumplirle al pueblo colombiano, al Ministerio del Deporte, al Comité Olímpico Colombiano, a la Federación de Boxeo. Eso me da mucha nostalgia y tristeza... ¡para que te voy a decir que no!



Se vienen los próximos Juegos, en tres años, en París. ¿Qué para hacer para comenzar?

Cuando no se dan los resultados, hay que cambiar casi todo, pues los próximos Juegos van a ser en París. Hemos conocidos a boxeadores de Europa, Asía y algunos de África. Y debemos conocerlos a todos. Si no logramos esto, vamos a seguir en las mismas y cuando vayan combates definitorios vamos a perder. Tenemos que buscar el mecanismo de que tengamos el roce simultáneo con boxeadores de Europa y Asia, especialmente. Si no hacemos eso, no vamos a lograrlo nunca.



Ingrit Valencia, Céiber Ávila, Yuberjen, los estandartes, cierran el ciclo olímpicos aquí...

Ninguno de los tres, con diploma olímpico (son cuatro con Arias, pero esta es más joven), ha dicho qué harán. Hasta ahora mantiene su posición de seguir en el boxeo olímpico. En el caso de Yuberjen, que he hablado de esto con él, dice que si lo dejan combatir en los dos boxeo (también profesional), lo va hacer.



Vamos a ver qué pasa. Hay que buscar boxeadores jóvenes y hacer una mezcla de esto con boxeadores que están en la reserva, que están saliendo y que tengan 20, 22 años y que realmente se pueda hacer un trabajo con ello. Que tengan futuro, condiciones para hacer un trabajo y llevarlo a este nivel que puedan combatir con boxeadores con resultados a nivel mundial.



Estewil Quesada Fernández

Editor regional de EL TIEMPO