Simone Biles: l0 curiosidades de una estrella del deporte

La superestrella estadounidense de la gimnasia Simone Biles, que ha renunciado a cuatro finales en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 para proteger su salud mental y física, está inscrita para la final de barra de equilibrio del martes, según la lista de participantes publicada el lunes.



Biles, cuatro veces campeona olímpica en Rio-2016 y 19 veces campeona del mundo, sorprendió al mundo al abandonar en mitad de la competición la final del concurso general por equipos el pasado martes. Fue luego declarada baja sucesivamente para la final del concurso general individual, de salto, de barras asimétricas y de suelo.

(Le puede interesar: ¡Vuelve Simone Biles! Estará en la final de barra)



Estos son algunos de los hechos curiosos en la carrera de la famosa deportista:



1. Arrancó en la gimnasia por una visita escolar:

Cuando Simone Biles tenía 6 años, hizo una excursión a un gimnasio, en las afueras de Houston. Ese día, quiso imitar a las deportistas y sorprendió tanto a los entrenadores que estaban presentes que decidieron enviar una carta a sus padres sugiriendo que la niña incursionara en este deporte.



2. Uso de medicamentos.

En 2016, piratas informáticos filtraron registros médicos privados de varios atletas, incluido el de Biles. Ahí se conoció que la gimnasta fue diagnosticado de niña con TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) y toma Ritalín, un estimulante que está en la lista prohibida de la agencia. Sin embargo, ella tiene la aprobación para tomar el medicamento en una exención de uso terapéutico.

Facebook Twitter Linkedin

Biles, en acción en Tokio. Foto: EFE



3. Cálculo renal:.

Durante el Campeonato Mundial de Gimnasia en Doha, Catar, Biles sufrió un dolor de estómago en el lado derecho durante un par de días. Se pensó que tenía apendicitis, pero no. Tenía un cálculo renal. En todo caso, Biles registró los puntajes individuales más altos para los eventos de viga, bóveda y piso, y quedó en segundo lugar en barras asimétricas.



4. Movimientos con su nombre:

Hay cuatro movimientos que llevan el nombre de Biles, dos en el piso, uno en la viga y uno en la bóveda. El primer movimiento se trata de un diseño doble con medio giro, en donde la deportista se voltea dos veces en el aire con su cuerpo en una posición alargada. Antes de aterrizar, agrega un medio giro, lo que significa que no puede ver dónde aterrizará. El otro es la doble voltereta hacia atrás, triple giro. La tercera habilidad es un doble torsión, doble salto hacia atrás desmontado, en el cual la gimnasta se voltea dos veces y al mismo tiempo se gira dos veces sobre la barra de equilibrio. Y el cuarto movimiento es un Yurchenko medio con dos giros.



5. Su propio Emoji:

Es la primera deportista en poseer su propio emoji en Twitter. La imagen es una cabra.

Y es que la estadounidense fue homenajea a así por la red social haciendo alusión a GOAT, una palabra en inglés que significa "cabra" pero que se usa como acrónimo de "Greatest Of All Time", o "la más grande de todos los tiempos".

(Lea además: Biles se retiró en los Olímpicos para cuidar su salud mental)



6. Desafío:

Cuando el actor Tom Holland creó un desafío en las redes sociales que implicaba ponerse na camiseta mientras se paraba de manos contra una pared y luego nominar a otra persona para que hiciera lo mismo, Biles aumentó el nivel de dificultad al quitarse un par de pantalones mientras se paraba de manos, en menos de un minuto, pero sin pared de apoyo.



7.La anécdota de la abeja:

En el Campeonato Mundial de 2014 en Nanning, China, Biles sostenía un ramo de flores en el podio después de ganar el oro en la categoría individual se percató de que había una abeja en el ramo. Biles dejó caer las flores, gritó y bailó.



8. La sorpresa de su novio:

Biles sale con el jugador de la NFL Jonathan Owens, a quien conoció justo antes de la pandemia. El deportista, que juega para los Houston Texans, dijo que no había oído hablar de Biles. Pronto descubrió quién era y su fama.



9. Amor por los perros:

Biles tiene dos bulldogs franceses llamados Lilo y Rambo. En algún momento, Biles y su familia tuvieron cuatro pastores alemanes.

10. Gusto por la pizza:

Ella no oculta sus gustos, como el de salir a comer o tomar algo. Se sabe que le gusta el tequila y las margaritas, y tiene debilidad por la pizza pepperoni, sobre todo después de cada participación.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Anthony Zambrano, a la final de los 400 m de los Juegos Olímpicos



-Mariana Pajón, leyenda olímpica latinoamericana



-Prográmese: hora y canal para ver a los colombianos en los Olímpicos