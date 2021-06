Selección femenina de rugby buscará el tiquete a Olímpicos de Tokio

La selección Colombia de rugby, en la modalidad de siete, tendrá un enorme reto el fin de semana: buscar la clasificación de Colombia en deportes de conjunto, una asignatura que hasta el momento el país tiene pendiente. Y será la última posibilidad que tendrá en una apretada jornada de partidos en los cuales las Tucanes, como se le conoce a los seleccionados de este deporte, intentarán en el repechaje de Mónaco lograr por segunda vez consecutiva conseguir un tiquete olímpico a Tokio, luego de participar en las pasadas justas celebradas en Río de Janeiro 2016.



El equipo, conformado por 12 jugadoras y bajo la orientación del entrenador David Jaramillo, ya completa casi la semana de entrenamientos en el estadio Luis II de Mónaco, sede el preolímpico, antes del primer juego que las enfrentará a la selección de Hong Kong.



El seleccionado está conformado por Marcela Osorio, Laura Mejía, Valentina Tapias, Isabel Arzuaga, Daniela Alzate, Laura V. Álvarez, Cristina Romero, Carmen Ibarra, Camila Lopera, Maribel Mestra, Valeria Muñoz y Viviana Soto.



El torneo preolímpico, que también definirá cupos en la rama masculina, tendrá los 12 equipos femeninos distribuidos en tres grupos de cuatro, de acuerdo con su posición final en los torneos continentales, las actuaciones en eventos de World Rugby, la máxima rectora de este deporte, y el respectivo escalafón mundial.



Los dos mejores seleccionados de cada grupo, más los mejores terceros (por mayor cantidad de puntos anotados) avanzarán a la siguiente fase con dos rondas de eliminación; la primera de ocho equipos y la ronda final con cuatro, compitiendo en dos partidos, cuyos ganadores obtendrán el respectivo cupo a Tokio.

Los rivales

Las Tucanes se encuentran sembradas en el grupo C, junto a Francia, unos de los seleccionados favoritos para alcanzar el tiquete, además de Hong Kong y Madagascar.

“Sabemos que venimos de un parón fuerte debido a la pandemia, pero vamos con toda. Trabajamos para tener jugadoras más jóvenes y con mayor experiencia, buscaremos alcanzar el objetivo”, dijo el entrenador Jaramillo sobre su equipo, que tiene un promedio de 21 años de edad.



Y el estratega agregó que: “Francia no debería estar en Mónaco, es un equipo que debería haber clasificado directamente,” dice Jaramillo. “Para nosotros, el torneo es una incógnita. La realidad es que deberíamos estar parejos con Hong Kong y Madagascar”.



Lis Martínez, quien hace parte del grupo de entrenadores de Tucanes, sueña con los Olímpicos y refuerza todo lo que significa proyectar y llevar al rugby colombiano a este nivel: “Llevamos un proceso con estas chicas de alrededor de cuatro años, y no solo estamos pensando en estos Olímpicos sino en París 2023”.



Como parte de la preparación al preolímpico, el equipo tomó parte en el Life 7s Tournament, disputado en Atlanta (EE. UU.) donde alcanzó el primer lugar.



“En ese torneo tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a las dos mejores universidades de rugby femenino de ese país y logramos superarlas”, enfatizó el director técnico.



La Selección de Rugby Sevens femenina es el único conjunto que representó al país en los Olímpicos de la Juventud 2018 y consiguió la cuarta casilla, tras perder en la disputa por el metal de bronce frente a Canadá por marcador de 24-19.



El calendario de partidos de Colombia en la primera fase –horario colombiano- es el siguiente:



Sábado 19 de junio

Hong Kong vs. Colombia (7:30 a. m.)

Francia vs. Colombia (12:53 p. m.)



Domingo 20 de junio

Colombia vs. Madagascar (5:09 a. m.)



